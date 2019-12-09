***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul tarafından son zamanlarda gelişen olumsuzluklar neticesiyle şirketimiz Yakın İzleme Pazarı'na alınmıştır. Bu sebepten ötürü şirket yönetimi acil olarak toplanmış ve bir takım kararlar almıştır. Gelişen bu olumsuzluklardan dolayı yatırımcılarına bir açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Yeni yönetim şirket menfaatlerini en iyi şekilde değerlendirip oluşmuş olan tüm bu olumsuzlukları bir an önce çözecektir. Şirketin faaliyetlerinde gerçekleşmiş olan en önemli olumsuzlukların sebebi: Şirket faaliyet konusu olan Akrilik Halı üretim sistemini piyasada yoğun ilgi gören ve yeni üretim sistemi olan Polyester Halı üretimi ve Dijital Halı üretim sitemine makine ve teçhizatlarını uyarlayamamıştır. Eski yönetim, Akrilik Halı üretim maliyetinin yüksek olduğunu bildiği halde Akrilik Halı üretime devam etmiş ve yeni sisteme geçmeyip zararlı bir şekilde üretime devam etmiştir. Oluşan rekabet ortamına da ayak uyduramadığından dolayı şirketi de zarara uğratmışlardır. 21.08.2019 tarihinde şirketin değişmiş olan yönetimi görevi devir aldığından itibaren şirkette ciddi bir faaliyet olmadığını tespit etmiştir. Yeni yönetim, faaliyetin neden bu kadar zarar ettiğini eski yönetimle paylaşmıştır lakin yeni yönetim bu konuda tam ikna olacak bir cevap alamamıştır. Şirketimiz bu konuda tüm yasal haklarını ne pahasına olursa olsun sonuna kadar kullanacaktır. Şirket Yeni Yönetimi, öncelikle aşağıdaki konular üzerinde hızlı bir yapılandırma sürecine girmiştir. Şirketimizin 4 banka (Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.) dışında kredi borcu bulunmamaktadır. Kredilerde gecikmeler yaşanmaktadır. 1.2. İşçiler tarafından açılmış olan alacak davaları mevcuttur. İsçi alacakları için çoğu işçi ile görüşülmüş olup, sorunları ivedi bir şekilde çözüme bağlanacağı taahhüdü verilmiştir. Aynı işçiler ile tekrar yeniden görevlerine döneceklerine dair mutabakata varılmıştır.Bir adet istinafta olan dava devam etmektedir. Bu dava daha önceden KAP'ta duyurduğumuz Diriiplik A.Ş. hisselerimize haciz konulmuş olan davadır ve 31.12.2019 tarihine kadar çözümlenmesi planlanmaktadır. 3.Bir adet alacak çek davamız devam etmektedir. 4.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. kredisi iştirakimiz olan Diriiplik A.Ş. tarafından 5 eşit taksit şeklinde yapılandırılmıştır. 5.Türkiye Halk Bankası A.Ş. kredisi gecikmeli olup 20.12.2019 tarihine kadar yapılandırılması planlanmaktadır. 6.Türkiye İş Bankası A.Ş.'ne olan kredimiz iştirakimiz Diriiplik A.Ş. tarafından yapılandırılmış olup ödemeleri düzenli olarak yapılmaktadır. 7.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'ye olan kredimizin 31.12.2019 tarihine kadar yapılandırılması planlanmaktadır. 8.Şirket, Dijital Halı üretimi ve Battaniye üretimi olarak makine teçhizatlarını yeniden revize edecektir ve çok kısa bir süre içerisinde faaliyetlerine tekrar başlayacağını ilan edecektir. 9.Şirketin finansman ihtiyacı doğrultusunda acil olarak şirket yönetim kurulu üyeleri tarafından yakın bir zaman içerisinde sermaye avansı konulacaktır. Şirket, durumla ilgili tüm gelişmeleri yatırımcılarımızla ivedi olarak paylaşacaktır. 10.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802554BIST