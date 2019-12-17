***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Halk Bankası A.Ş. 'ye olan 9.003.965 TL anapara kredi borcumuz yıllık yüzde 14,50 faiz oranı ile, faizleri dahil 12.917.508 TL olmak üzere, ilk taksidi 12/06/2020 tarihnde ödenecek şekilde, 12/11/2024 tarihine kadar yeniden yapılandırılmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803787BIST