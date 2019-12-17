***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2019 02:21
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 'ye olan 9.003.965 TL anapara kredi borcumuz yıllık yüzde 14,50 faiz oranı ile, faizleri dahil 12.917.508 TL olmak üzere, ilk taksidi 12/06/2020 tarihnde ödenecek şekilde, 12/11/2024 tarihine kadar yeniden yapılandırılmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803787
BIST
18:05111.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 648,92
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.443
En Düşük
110.234
18:055,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0042
|Açılış
|: 5,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8522
En Düşük
5,8470
18:056,5187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5276
En Düşük
6,5146
18:05277,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,68
|Açılış
|: 277,65
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,53
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|18.462.330
|% 20,00
|
|DERAS
|4,24
|9.280.922
|% 19,77
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,57
|64.156.931
|% 15,99
|
|ATAGY
|5,30
|14.410.145
|% 14,97
|
|KERVN
|0,55
|888.238
|% -9,84
|
|QNBFB
|24,96
|4.993.093
|% -8,64
|
|COSMO
|2,22
|79.811
|% -7,50
|
|FRIGO
|12,05
|572.854
|% -6,52
|
|BALAT
|0,55
|101.277
|% -5,17
|
|THYAO
|14,01
|1.351.150.191
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ASELS
|19,53
|477.953.944
|% -0,10
|
|GARAN
|10,92
|374.196.735
|% -0,55
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ALBRK
|1,35
|214.158.154
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|TSPOR
|2,77
|314.581.856
|% 7,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7832
|7,8223
|% 0,64
|
|Frank
|5,9276
|5,9634
|% 0,76
|
|Riyal
|1,5546
|1,5624
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,58
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,68
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,20
|-0,00
|
|B. Petrol
|65,29
|65,29
|-0,08
|