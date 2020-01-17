***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.Şirketimizde geçmiş yıllar itibari ile oluşmuş olan zararlar ve şirketin içinde bulunduğu borçlardan dolayı, yönetim kurulu şirketin normal faaliyetlerine dönebilmesi için almış olduğu bir takım kararlar doğrultusunda, şirketin kaybedilmiş olan özkaynak sorunun acil olarak giderilmesi ve şirket adına ortakların veya diğer 3 kişilerin tarafından şirkete nakdi sermaye avansı koyulması ve şirketin aynı zamanda acil önem arz eden borçlar karşılığı bir takım varlıkların elden çıkarılması için şirket adına tüm görüşmelerin ve sözleşmelerin yapılması için Yönetim kurulu başkanı Mehmet Bedir tam yetkili kılınmıştır.Yatırımcılarımıza önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813466BIST