***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2020 22:05
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.
Şirketimizde geçmiş yıllar itibari ile oluşmuş olan zararlar ve şirketin içinde bulunduğu borçlardan dolayı, yönetim kurulu şirketin normal faaliyetlerine dönebilmesi için almış olduğu bir takım kararlar doğrultusunda, şirketin kaybedilmiş olan özkaynak sorunun acil olarak giderilmesi ve şirket adına ortakların veya diğer 3 kişilerin tarafından şirkete nakdi sermaye avansı koyulması ve şirketin aynı zamanda acil önem arz eden borçlar karşılığı bir takım varlıkların elden çıkarılması için şirket adına tüm görüşmelerin ve sözleşmelerin yapılması için Yönetim kurulu başkanı Mehmet Bedir tam yetkili kılınmıştır.
Yatırımcılarımıza önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813466
BIST
18:05121.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 473,90
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
18:055,8884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0315
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,9115
En Düşük
5,8463
18:056,5319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5560
En Düşük
6,5173
18:05295,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,63
|Açılış
|: 295,24
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
296,01
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|9,18
|26.640.696
|% 15,76
|
|GEDIK
|8,13
|11.267.727
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.390.772
|% 14,97
|
|DAGHL
|5,49
|23.620.755
|% 14,85
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|BALAT
|2,97
|449.581
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|503.544
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|190.113
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|419.444
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|387.138
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|2.087.036.619
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|PGSUS
|73,80
|551.682.872
|% -2,38
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,86
|381.081.764
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,64
|332.742.417
|% -0,61
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|ODAS
|2,62
|366.034.736
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6468
|7,6852
|% 0,16
|
|Frank
|6,0649
|6,1014
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5660
|1,5739
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|2,67
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,62
|
|Cumhuriyet
|1.950
|1.980
|14,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,79
|
|Yarım
|939
|963
|7,16
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|0,38
|
Seans Raporu
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17:56XU100
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