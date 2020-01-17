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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.01.2020 22:05
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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimiz yönetim kurulu aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.
 
Şirketimizde geçmiş yıllar itibari ile oluşmuş olan zararlar ve şirketin içinde bulunduğu borçlardan dolayı, yönetim kurulu şirketin normal faaliyetlerine dönebilmesi için almış olduğu bir takım kararlar doğrultusunda, şirketin kaybedilmiş olan özkaynak sorunun acil olarak giderilmesi ve  şirket adına ortakların veya diğer 3 kişilerin tarafından  şirkete nakdi sermaye avansı koyulması ve şirketin aynı zamanda acil önem arz eden borçlar  karşılığı bir takım  varlıkların elden çıkarılması için şirket adına  tüm görüşmelerin ve sözleşmelerin yapılması için Yönetim kurulu başkanı Mehmet Bedir tam yetkili kılınmıştır. 
 
Yatırımcılarımıza önemle duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813466


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Yarım 939 963 7,16  
Çeyrek 471 481 3,58  
Gümüş.Ons 17,99 18,04 0,05  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,03  
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