***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET BEDİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 04.05.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Evet 2.5 Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiİSMAİL KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 21.08.2019 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMEHMET TEKER SÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 21.08.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783835 Değerlendirilmedi Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799714BIST