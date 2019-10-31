***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
31.10.2019 19:02
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları haricinde, mevcut durum itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış yeni bir "özel durum" bulunmamaktadır.
Bu açıklama ("SPK")'nun II-15.1 Tebliği'nin 8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'nın 31.10.2019 tarih ve BİAŞ-2-8448 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/B
18:0598.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -223,51
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.172
18:055,7235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0243
|Açılış
|: 5,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
18:056,3866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0279
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
18:05277,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 277,81
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
278,43
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|15,98
|5.288.490
|% 12,54
|
|ATSYH
|0,81
|138.290
|% 9,46
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|GYHOL
|5,69
|2.762.563
|% 6,16
|
|ADBGR
|5,08
|7.232.399
|% 6,05
|
|KNFRT
|7,51
|16.845.932
|% -12,78
|
|GUSGR
|1,73
|27.927.842
|% -6,49
|
|ADEL
|11,32
|2.065.903
|% -5,82
|
|RAYSG
|2,42
|1.656.388
|% -4,72
|
|KRTEK
|1,91
|13.464.210
|% -4,50
|
|THYAO
|11,64
|597.983.144
|% 0,09
|
|GARAN
|9,20
|324.787.529
|% -0,33
|
|AKBNK
|6,91
|300.004.239
|% -0,29
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3736
|7,4105
|% 0,59
|
|Frank
|5,7703
|5,8051
|% 0,58
|
|Riyal
|1,5208
|1,5284
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|14,70
|
|Altın Gr.
|277
|277
|2,98
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,03
|
|B. Petrol
|59,55
|59,55
|-0,69
|
Seans Raporu
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17:59ULAS
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