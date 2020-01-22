***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2020 10:54
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası'nın almış olduğu grev kararına karşı MESS tarafından lokavt kararı alındığı ve lokavt uygulanma tarihinin sonradan tespit edilmesine karar verildiği Şirketimiz'e bildirilmiştir.
Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813922
BIST
12:15123.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -95,88
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
123.067
12:155,9383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 5,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9273
12:156,5839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5707
12:15297,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 297,35
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,15
|2.506.052
|% 14,95
|
|QNBFB
|102,60
|26.450.822
|% 14,83
|
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|
|VAKKO
|6,31
|23.963.058
|% 13,90
|
|ESCOM
|2,14
|16.320.003
|% 12,63
|
|MZHLD
|15,48
|81.642
|% -10,00
|
|EPLAS
|16,75
|55.744
|% -9,99
|
|BALAT
|2,18
|87.453
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,35
|74.198
|% -8,81
|
|BERA
|4,38
|94.618.201
|% -7,01
|
|THYAO
|14,86
|768.765.769
|% -0,13
|
|HALKB
|7,05
|562.289.337
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,08
|446.151.877
|% -1,60
|
|PETKM
|4,08
|403.161.072
|% -0,24
|
|IPEKE
|9,50
|318.320.971
|% 7,83
|
|KRDMD
|3,08
|446.151.877
|% -1,60
|
|PETKM
|4,08
|403.161.072
|% -0,24
|
|HALKB
|7,05
|562.289.337
|% 1,73
|
|EKGYO
|1,73
|121.546.057
|% 0,58
|
|IHLGM
|1,22
|75.707.729
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7259
|7,7646
|% 0,11
|
|Frank
|6,0852
|6,1219
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5788
|1,5867
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-1,24
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|1.967
|1.997
|10,00
|
|Tam
|1.960
|2.009
|12,58
|
|Yarım
|947
|972
|6,09
|
|Çeyrek
|475
|486
|3,04
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|-0,47
|
Seans Raporu
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12:24XU100
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