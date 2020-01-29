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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.01.2020 16:03
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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2020-22.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz'in üyesi olduğu MESS ("Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası") ile Türk Metal Sendikası arasında 29 Ocak 2020 tarihinde (bugün) imzalanan 1.9.2019-31.8.2021 yürürlük süreli Grup Toplu İş Sözleşmesi'ne göre
- İlk 6 ay için ücreti 12 TL/saat altında olan çalışanlara, saat ücreti 12 TL'yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacaktır.  Bu iyileştirmenin üzerine %17 oranında ücret zammı uygulanacaktır.
- İkinci 6 ay için ise %6 oranında ücret artışı yapılacaktır. Dönem enflasyonu, bu oranın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark bu ücret artışına eklenecektir.
- Takip eden üçüncü ve dördüncü 6 aylar için enflasyon oranında ücret artışı yapılacaktır.
- Tüm sosyal yardımlarda artış oranı birinci yıl için %20 iken, ikinci yıl için enflasyon oranında olacaktır.
- 2019-2021 Grup Toplu İş Sözleşmesi ile birlikte Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ("TSS") verilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Buna göre TSS maliyeti yine MESS tarafından karşılanacak şekilde devam edecektir.
            
Konuya ilişkin detaylı açıklamalar, kamuya açıklanacak 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait yıllık finansal raporumuzda yer alacak, 01.09.2019-31.12.2019 etkisi finansal raporumuza yansıtılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815155


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