***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
11.11.2019 19:12
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Açıklamalar
01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798237
BIST
11:47103.807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 688,31
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
103.923
En Düşük
103.452
11:475,7765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0026
|Açılış
|: 5,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7667
11:476,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3620
11:47269,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,42
|Açılış
|: 269,76
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.253.813
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,35
|121.133.270
|% 16,38
|
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|
|YAPRK
|4,74
|1.341.126
|% 13,67
|
|EDIP
|1,08
|8.794.313
|% 12,50
|
|KLNMA
|39,44
|1.493.001
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,43
|41.027.164
|% -6,52
|
|SELEC
|5,56
|4.400.308
|% -5,76
|
|IHYAY
|0,82
|3.814.711
|% -4,65
|
|YATAS
|6,02
|13.846.498
|% -4,60
|
|THYAO
|13,30
|673.873.237
|% 2,39
|
|ASELS
|19,12
|218.717.043
|% 1,81
|
|PGSUS
|67,60
|152.636.850
|% 2,27
|
|OZGYO
|1,35
|121.133.270
|% 16,38
|
|KOZAA
|8,88
|98.309.284
|% 1,60
|
|IEYHO
|0,43
|41.027.164
|% -6,52
|
|OZGYO
|1,35
|121.133.270
|% 16,38
|
|THYAO
|13,30
|673.873.237
|% 2,39
|
|CEMAS
|1,22
|54.403.235
|% 10,91
|
|AKENR
|0,74
|28.737.641
|% 10,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3892
|7,4262
|% -0,12
|
|Frank
|5,7838
|5,8186
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5356
|1,5433
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,93
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-11,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,74
|
|Yarım
|864
|886
|-3,75
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,87
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|0,20
|