***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul'dan gelen açıklama talebine istinaden, Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumlar Tebliği"ne istinaden şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794452BIST