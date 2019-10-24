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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

24.10.2019 08:15
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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul'dan gelen açıklama talebine istinaden, Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun  "Özel Durumlar Tebliği"ne istinaden şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu yoktur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794452


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AEFES 19,90 17.106.077 % 0,00  
ALCTL 8,36 19.909.652 % 0,00  
ALKA 4,09 3.735.495 % 0,00  
ANSGR 4,21 442.305 % 0,00  
CRFSA 3,53 3.585.458 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4076 7,4447 % 0,32  
Frank 5,7826 5,8174 % 0,32  
Riyal 1,5289 1,5366 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.492 1.492 0,01  
Altın Gr. 276 276 0,70  
Cumhuriyet 1.835 1.863 -13,00  
Tam 1.828 1.874 -11,81  
Yarım 884 907 -5,71  
Çeyrek 443 453 -2,85  
Gümüş.Ons 17,55 17,57 0,01  
Gümüş Gr. 3,24 3,25 0,01  
B. Petrol 60,98 60,98 -0,19  
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