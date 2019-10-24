***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.10.2019 08:15
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'dan gelen açıklama talebine istinaden, Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumlar Tebliği"ne istinaden şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794452
BIST
09:55100.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 662,07
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
100.447
En Düşük
100.447
09:555,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,7628
En Düşük
5,7300
09:556,4148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4244
En Düşük
6,3791
09:55275,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,81
|Açılış
|: 275,90
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,54
En Düşük
274,95
BIST En Aktif Hisseler
|AEFES
|19,90
|17.106.077
|% 0,00
|
|ALCTL
|8,36
|19.909.652
|% 0,00
|
|ALKA
|4,09
|3.735.495
|% 0,00
|
|ANSGR
|4,21
|442.305
|% 0,00
|
|CRFSA
|3,53
|3.585.458
|% 0,00
|
|AEFES
|19,90
|17.106.077
|% 0,00
|
|ALCTL
|8,36
|19.909.652
|% 0,00
|
|ALKA
|4,09
|3.735.495
|% 0,00
|
|ANSGR
|4,21
|442.305
|% 0,00
|
|CRFSA
|3,53
|3.585.458
|% 0,00
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 0,00
|
|GARAN
|9,60
|564.703.658
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,20
|552.278.254
|% 0,00
|
|ASELS
|18,16
|526.755.036
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,86
|113.633.188
|% 0,00
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 0,00
|
|OSTIM
|1,35
|156.305.070
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,52
|57.587.950
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4076
|7,4447
|% 0,32
|
|Frank
|5,7826
|5,8174
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5289
|1,5366
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|0,01
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,70
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,01
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,19
|