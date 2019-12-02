***DOAS* *HEKTS* *BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***DOAS******HEKTS******BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [BIZIM, DOAS, HEKTS]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBIZIM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1716666 TL Teorik Fiyat: 10,028 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) DOAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6136363 TL Teorik Fiyat: 9,136 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) HEKTS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1666666 TL Teorik Fiyat: 7,133 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801098BIST