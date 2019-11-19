***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.11.2019 13:06
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799627
BIST
16:43107.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 510,64
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.550
En Düşük
106.634
16:435,7189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0206
|Açılış
|: 5,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
16:436,3362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0220
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
16:43270,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,40
|Açılış
|: 270,22
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,48
|248.974.501
|% 16,54
|
|MARKA
|0,92
|9.963.106
|% 15,00
|
|MTRYO
|1,81
|13.250.421
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,07
|15.432.515
|% 12,74
|
|RHEAG
|0,92
|18.380.335
|% 10,84
|
|KLNMA
|46,00
|2.532.782
|% -9,72
|
|BMELK
|1,55
|84.453
|% -9,36
|
|PKENT
|123,70
|299.159
|% -6,29
|
|TIRE
|2,14
|32.991.647
|% -4,89
|
|YAPRK
|5,53
|867.449
|% -4,66
|
|THYAO
|14,15
|1.978.848.216
|% -0,49
|
|ASELS
|19,48
|479.270.522
|% 1,04
|
|TUPRS
|127,30
|420.863.710
|% 2,83
|
|GARAN
|10,19
|306.705.404
|% 0,49
|
|PGSUS
|75,80
|286.501.845
|% -1,37
|
|HURGZ
|1,48
|248.974.501
|% 16,54
|
|EKGYO
|1,39
|197.010.131
|% 2,21
|
|THYAO
|14,15
|1.978.848.216
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,36
|235.784.333
|% -0,84
|
|OZGYO
|1,29
|93.867.218
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3776
|7,4146
|% -0,45
|
|Frank
|5,7459
|5,7806
|% -0,64
|
|Riyal
|1,5195
|1,5272
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-2,10
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|-6,61
|
|Yarım
|862
|885
|-3,20
|
|Çeyrek
|432
|442
|-1,59
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,14
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|61,76
|61,76
|-0,68
|
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