***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2019 11:17
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804281
BIST
13:34110.663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 88,03
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.584
13:345,9318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0055
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
13:346,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,6010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
13:34281,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,18
|Açılış
|: 281,43
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,00
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|4,46
|17.166.006
|% 10,95
|
|BOSSA
|9,08
|23.180.866
|% 10,33
|
|DARDL
|3,08
|225.742
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|65.699
|% 10,00
|
|HALKS
|2,20
|428.765
|% 10,00
|
|KERVN
|0,54
|215.761
|% -6,90
|
|EMNIS
|1,55
|20.014
|% -6,63
|
|MAALT
|56,25
|1.176.399
|% -6,25
|
|KSTUR
|25,50
|59.670
|% -5,56
|
|MERIT
|17,21
|3.175
|% -4,39
|
|THYAO
|13,78
|402.524.484
|% 0,29
|
|VESTL
|13,46
|239.882.237
|% 4,02
|
|KRSTL
|1,65
|194.400.461
|% 6,45
|
|SISE
|5,17
|168.256.087
|% 1,17
|
|KRDMD
|2,54
|160.861.445
|% 2,01
|
|KRSTL
|1,65
|194.400.461
|% 6,45
|
|IEYHO
|0,61
|54.028.458
|% -1,61
|
|KRDMD
|2,54
|160.861.445
|% 2,01
|
|GSRAY
|2,39
|85.405.652
|% 2,14
|
|GUSGR
|2,42
|81.887.535
|% -3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7527
|7,7916
|% 0,27
|
|Frank
|6,0310
|6,0674
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5779
|1,5858
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,60
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,41
|
|Cumhuriyet
|1.865
|1.894
|10,00
|
|Tam
|1.857
|1.904
|8,66
|
|Yarım
|898
|921
|4,19
|
|Çeyrek
|450
|460
|2,09
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,95
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,19
|66,19
|0,02
|