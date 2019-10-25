***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 61.944.316 66.193.455 17.595.185 18.739.733Satışların Maliyeti16 -38.803.710 -38.225.979 -12.645.932 -13.568.462TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.140.606 27.967.476 4.949.253 5.171.271BRÜT KAR (ZARAR)23.140.606 27.967.476 4.949.253 5.171.271Genel Yönetim Giderleri17 -6.411.613 -5.382.147 -2.065.742 -1.637.718Pazarlama Giderleri17 -20.100.104 -22.818.460 -5.062.412 -5.900.463Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 5.481.405 11.215.151 1.353.976 5.238.640Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.769.880 -5.224.003 -1.036.004 -1.541.313ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-659.586 5.758.017 -1.860.929 1.330.417Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 5.896 6.085 2.563 85Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -394 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-654.084 5.764.102 -1.858.366 1.330.502Finansman Giderleri20 -1.610.674 -150.344 -483.739 -52.882SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.264.758 5.613.758 -2.342.105 1.277.620Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri420.079 -1.587.493 443.720 -824.419Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 -667.461 0 -667.461Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 420.079 -920.032 443.720 -156.958SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.844.679 4.026.265 -1.898.385 453.201DÖNEM KARI (ZARARI)-1.844.679 4.026.265 -1.898.385 453.201Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.844.679 4.026.265 -1.898.385 453.201Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç(kayıp) 23 -0,09000000 0,21000000 -0,10000000 0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.292.053 7.516.514Dönem Karı (Zararı)-1.844.679 4.026.265Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.844.679 4.026.265Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.941.643 4.362.820Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 3.447.233 442.937Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler480.534 538.870Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 480.534 538.870Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.153.756 2.549.170Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.910.563 1.516.121Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 243.193 1.033.049Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler280.368 -749.565Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -959.978 -822.296Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 1.379.638 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-135.050 6.197Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-4.242 66.534Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.333 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -420.079 1.587.493Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.502 -6.085Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -5.502 -6.085İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.816.999 25.364Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-799.387 -1.019.861İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-300.019 10.175.200İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-499.368 -11.195.061Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-200.470 -381.041İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-200.470 -381.041Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler246.028 -250.178Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11.094 -229.581Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.661.219 2.560.719İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.043.538 397.029İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)617.681 2.163.690Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-518.229 -390.662Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-518.229 -390.662Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.416.744 -264.032İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.416.744 -264.032Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.913.963 8.414.449Alınan Faiz949.326 771.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -2.238.697 -1.669.058Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 667.461 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-131.055 -27.874Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.748 6.085Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.748 6.085Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-141.803 -33.959Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -141.803 -33.959FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.478.369 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -3.478.369 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.682.629 7.488.640Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.682.629 7.488.640DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.779.162 13.237.708DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 24.461.791 20.726.348Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 24.496.678 21.803.397Ticari Alacaklar22.458.719 22.135.624İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 666.118 373.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 21.792.601 21.762.621Stoklar6 1.468.497 1.714.525Peşin Ödenmiş Giderler577.515 588.609İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 577.515 588.609Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 0 667.461Diğer Dönen Varlıklar574.565 374.417İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 574.565 374.417ARA TOPLAM49.575.974 47.284.033TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR49.575.974 47.284.033DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar12.484 12.162İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 12.484 12.162Maddi Duran Varlıklar529.741 596.797Binalar7 69.797 71.502Mobilya ve Demirbaşlar7 433.533 486.449Özel Maliyetler7 26.411 38.846Kullanım Hakkı Varlıkları9 6.762.091 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar278.542 455.841Diğer Haklar8 43.284 50.952Bilgisayar Yazılımları8 235.258 404.889Ertelenmiş Vergi Varlığı22 4.161.292 3.741.213TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.744.150 4.806.013TOPLAM VARLIKLAR61.320.124 52.090.046KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.127.315 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar608.519 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 608.519 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar518.796 0Banka Kredileri10 512.310 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 6.486 0Ticari Borçlar13.868.245 10.363.461İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 3.381.999 1.477.064İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 10.486.246 8.886.397Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.064.998 1.573.850Diğer Borçlar152.846 210.353İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 152.846 210.353Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler1.982.495 2.287.142Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 1.982.495 2.287.142Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)139.372 205.131İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 139.372 205.131Kısa Vadeli Karşılıklar4.285.186 4.121.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.568.148 2.415.538Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.717.038 1.705.472ARA TOPLAM23.620.457 18.760.947TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.620.457 18.760.947UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.685.553 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.648.395 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 6.648.395 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar37.158 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 37.158 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler38.032 27.594Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 38.032 27.594Uzun Vadeli Karşılıklar7.801.487 8.282.231Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 7.801.487 8.282.231TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.525.072 8.309.825TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER38.145.529 27.070.772ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.174.595 25.019.274Ödenmiş Sermaye15 19.559.175 19.559.175Sermaye Düzeltme Farkları15 -2.623.921 -2.623.921Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.281.703 -3.281.703Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.281.703 -3.281.703Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -3.281.703 -3.281.703Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.676.415 7.676.415Yasal Yedekler15 7.676.415 7.676.415Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.689.308 1.209.490Net Dönem Karı veya Zararı-1.844.679 2.479.818TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.174.595 25.019.274TOPLAM KAYNAKLAR61.320.124 52.090.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 2.886.289 -1.676.799 1.209.490 23.130.370 0 23.130.370Transferler-1.676.799 1.676.799 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.026.265 4.026.265 4.026.265 0 4.026.265Dönem Karı (Zararı)4.026.265 4.026.265 4.026.265 0 4.026.265Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 1.209.490 4.026.265 5.235.755 27.156.635 0 27.156.635Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 1.209.490 2.479.818 3.689.308 25.019.274 0 25.019.274Transferler2.479.818 -2.479.818 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.844.679 -1.844.679 -1.844.679 0 -1.844.679Dönem Karı (Zararı)-1.844.679 -1.844.679 -1.844.679 0 -1.844.679Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 3.689.308 -1.844.679 1.844.629 23.174.595 0 23.174.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.844.679 4.026.265 -1.898.385 453.201DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.844.679 4.026.265 -1.898.385 453.201Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.844.679 4.026.265 -1.898.385 453.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795033BIST