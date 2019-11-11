***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Karl Günter Sell Şirket'imizdeki tüm görevlerinden 11.11.2019 tarihi (bugün) itibarıyla ayrılmıştır.Yönetim Kurulumuz'un 11.11.2019 tarih (bugün) ve 33 sayılı kararıyla Karl Günter Sell'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmak üzere Marie Elena Stephan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Marie Elena Stephan 1983 yılında Almanya doğmuştur, 2009 yılında Leuphana Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 2010 yılında Ernst & Young'da Analist olarak iş hayatına başlamıştır, 2011-2016 yılları arasında BNP Paribas şirketinde Satınalma ve Birleşme Uzmanı olarak iş hayatına devam etmiştir. 2016-2019 yılları arasında Hubert Burda Media GmbH'da Şirket Satınalma ve Birleşme Direktörü görevini üstlenmiştir. 2019 Şubat'tan bu yana ise Burda International GmbH'ta Finansal Performans Yönetimi Direktörü görevini sürdürmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798264BIST