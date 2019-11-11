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***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.11.2019 19:20
GÜNCEL HABERLER

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 29.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Yardımcılığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'nin hakim ortağı Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet A Bağımsız Üye Değil -
ALFRED HEINTZE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 29.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği Burda International GmbH Operasyondan Sorumlu Yönetici Evet A Bağımsız Üye Değil
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş' de Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş 'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri ve Üyeliği Evet A Bağımsız Üye Değil
MELİH CEM BAŞAR Erkek Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.03.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, İcra Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük - Evet B Bağımsız Üye Değil
MARIE ELENA STEPHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.11.2019 İcrada Görevli Değil - Burda International GmbH Finansal Performans Yönetimi Direktörü Evet B Bağımsız Üye Değil
ELISABETH CAROLA VARN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.12.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Burda Magazine Holding GmbH Genel Müdür Evet B Bağımsız Üye Değil
GÜNDÜZ KÖSEMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi www.doganburda.com / Kurumsal Yönetim / Kadromuz / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MATHIAS KARL WALTER DR.WEHLING Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 29.03.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Filippi & Partners Frankfurt firmasında Avukat Evet Bağımsız Üye Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi www.doganburda.com / Kurumsal Yönetim / Kadromuz / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798265


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