***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Rapor Bildirimi
14.11.2019 11:02
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Rapor Bildirimi )
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Finansal Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 01.04.2019 - 30.09.2019 dönemine ilişkin finansal raporları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresli internet sitesinden erişilebilinir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798831
BIST
15:18103.916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -911,88
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.563
15:185,7562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0184
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
15:186,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
15:18271,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,48
|Açılış
|: 271,61
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,67
|97.292.972
|% 19,20
|
|RYGYO
|2,38
|8.362.236
|% 14,98
|
|KLNMA
|38,56
|16.456.859
|% 14,97
|
|PINSU
|2,26
|21.574.809
|% 10,78
|
|FLAP
|3,37
|84.749.754
|% 8,71
|
|METRO
|2,57
|81.631.772
|% -10,76
|
|METAL
|0,91
|67.553
|% -9,00
|
|AYEN
|2,84
|18.911.677
|% -6,89
|
|MERIT
|14,38
|6.301
|% -6,74
|
|SEKUR
|3,94
|9.315.122
|% -6,41
|
|THYAO
|13,60
|2.421.911.874
|% -0,66
|
|ASELS
|19,03
|374.528.132
|% -1,30
|
|PGSUS
|75,15
|329.806.934
|% -1,12
|
|GARAN
|9,80
|325.264.968
|% -1,51
|
|HALKB
|5,76
|265.592.046
|% -3,03
|
|THYAO
|13,60
|2.421.911.874
|% -0,66
|
|KRDMD
|2,31
|236.752.786
|% -2,53
|
|ISFIN
|2,71
|186.932.409
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,29
|84.454.756
|% -0,77
|
|PETKM
|3,66
|217.640.317
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3651
|7,4021
|% 0,15
|
|Frank
|5,7946
|5,8295
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5293
|1,5370
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|3,81
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,89
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|6,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|8,50
|
|Yarım
|869
|891
|4,11
|
|Çeyrek
|436
|446
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|0,03
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,75
|
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