***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim
14.11.2019 14:45
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
2019/2020 mali yılına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir:
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/04/2019 31/12/2019 20/02/2020
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798877
BIST
15:14103.943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -885,30
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.563
15:145,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0185
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
15:146,3337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
15:14271,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,64
|Açılış
|: 271,74
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,65
|95.424.655
|% 18,30
|
|RYGYO
|2,38
|7.909.124
|% 14,98
|
|KLNMA
|38,56
|16.452.695
|% 14,97
|
|PINSU
|2,26
|21.435.096
|% 10,78
|
|FLAP
|3,38
|83.713.515
|% 9,03
|
|METAL
|0,91
|67.553
|% -9,00
|
|METRO
|2,64
|79.252.328
|% -8,33
|
|AYEN
|2,84
|18.710.451
|% -6,89
|
|MERIT
|14,38
|6.301
|% -6,74
|
|SMART
|3,23
|16.389.150
|% -6,38
|
|THYAO
|13,68
|2.385.584.060
|% -0,07
|
|ASELS
|19,05
|369.169.200
|% -1,19
|
|PGSUS
|75,20
|327.503.680
|% -1,05
|
|GARAN
|9,79
|322.229.761
|% -1,61
|
|HALKB
|5,77
|264.390.971
|% -2,86
|
|THYAO
|13,68
|2.385.584.060
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,32
|234.359.120
|% -2,11
|
|ISFIN
|2,71
|186.100.037
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,29
|84.350.569
|% -0,77
|
|PETKM
|3,66
|217.437.597
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3667
|7,4037
|% 0,17
|
|Frank
|5,7976
|5,8325
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5302
|1,5379
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|4,39
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,62
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|6,00
|
|Tam
|1.795
|1.840
|6,43
|
|Yarım
|868
|890
|3,11
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,03
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,75
|