***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama2019/2020 mali yılına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir:Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek01/04/2019 31/12/2019 20/02/2020Yıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798877BIST