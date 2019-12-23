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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim

23.12.2019 18:51
GÜNCEL HABERLER



***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

2019/2020 ve 2020/2021 mali yıllarına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir:
18.02.2021             2020/2021 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları
19.11.2020             2020/2021 Mali Yılı İlk Yarı Yılı Sonuçları
12.08.2020             2020/2021 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları
31.07.2020             Temettü Ödeme Tarihi
20.07.2020             Temettü Kayıt Tarihi
17.07.2020             Temettü Başlangıç Tarihi             
15.07.2020             2019/2020 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı
05.07.2020             2019/2020 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı Kayıt Tarihi
16.06.2020             2019/2020 Mali Yılı Sonuçları

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/04/2020 30/06/2020 12/08/2020
2. Çeyrek
01/04/2020 30/09/2020 19/11/2020
3. Çeyrek
01/04/2020 31/12/2020 18/02/2021
Yıllık
01/04/2019 31/03/2020 16/06/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804890


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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IZMDC 7,51 98.032.731 % 19,97  
IHLGM 1,13 369.132.765 % 16,49  
QNBFL 84,40 5.687.992 % 14,99  
ASUZU 14,74 134.549.342 % 13,21  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6781 7,7166 % -0,31  
Frank 6,0379 6,0743 % 0,19  
Riyal 1,5815 1,5894 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.485 1.486 7,82  
Altın Gr. 284 284 1,96  
Cumhuriyet 1.882 1.895 5,00  
Tam 1.870 1.917 6,86  
Yarım 904 927 3,32  
Çeyrek 453 464 1,66  
Gümüş.Ons 17,42 17,44 0,26  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 0,05  
B. Petrol 66,56 66,56 0,42  
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