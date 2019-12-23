***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama2019/2020 ve 2020/2021 mali yıllarına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir:18.02.2021 2020/2021 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları19.11.2020 2020/2021 Mali Yılı İlk Yarı Yılı Sonuçları12.08.2020 2020/2021 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları31.07.2020 Temettü Ödeme Tarihi20.07.2020 Temettü Kayıt Tarihi17.07.2020 Temettü Başlangıç Tarihi15.07.2020 2019/2020 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı05.07.2020 2019/2020 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı Kayıt Tarihi16.06.2020 2019/2020 Mali Yılı SonuçlarıDönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/04/2020 30/06/2020 12/08/20202. Çeyrek01/04/2020 30/09/2020 19/11/20203. Çeyrek01/04/2020 31/12/2020 18/02/2021Yıllık01/04/2019 31/03/2020 16/06/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804890BIST