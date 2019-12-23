***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim
23.12.2019 18:51
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
2019/2020 ve 2020/2021 mali yıllarına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir:
18.02.2021 2020/2021 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları
19.11.2020 2020/2021 Mali Yılı İlk Yarı Yılı Sonuçları
12.08.2020 2020/2021 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları
31.07.2020 Temettü Ödeme Tarihi
20.07.2020 Temettü Kayıt Tarihi
17.07.2020 Temettü Başlangıç Tarihi
15.07.2020 2019/2020 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı
05.07.2020 2019/2020 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı Kayıt Tarihi
16.06.2020 2019/2020 Mali Yılı Sonuçları
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/04/2020 30/06/2020 12/08/2020
2. Çeyrek
01/04/2020 30/09/2020 19/11/2020
3. Çeyrek
01/04/2020 31/12/2020 18/02/2021
Yıllık
01/04/2019 31/03/2020 16/06/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804890
BIST
18:05112.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 998,44
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
112.178
En Düşük
111.266
18:055,9496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9503
En Düşük
5,9484
18:056,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,6074
En Düşük
6,6030
18:05284,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 1,97
|Açılış
|: 284,21
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
284,33
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|46,80
|26.593.301
|% 20,00
|
|IZMDC
|7,51
|98.032.731
|% 19,97
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|QNBFL
|84,40
|5.687.992
|% 14,99
|
|ASUZU
|14,74
|134.549.342
|% 13,21
|
|INFO
|4,00
|3.433
|% -11,11
|
|UZERB
|2,72
|134.110
|% -9,93
|
|KRSTL
|1,57
|95.252.154
|% -6,55
|
|EUKYO
|1,65
|2.271.733
|% -6,25
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|KOZAA
|9,98
|1.168.885.291
|% -1,48
|
|THYAO
|13,78
|567.510.249
|% 0,15
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,43
|208.241.746
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6781
|7,7166
|% -0,31
|
|Frank
|6,0379
|6,0743
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5815
|1,5894
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.486
|7,82
|
|Altın Gr.
|284
|284
|1,96
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,44
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,05
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|0,42
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde 10.69 oranında artışla 1.45 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 590, 351 adet işlem
-
17:58QNBFB
Yüzde 12.31 oranında artışla 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 906, 487 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, VAKBN
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TKFEN, PGSUS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 776, 8 artarak (% 0.73 ) 106, 597