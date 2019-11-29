***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2019 14:35
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş olan Türkçe tercümesiyle birlikte yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800976
BIST
16:31106.802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -324,12
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.634
16:315,7546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0059
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
16:316,3268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0202
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3201
16:31269,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,70
|Açılış
|: 269,38
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,79
BIST En Aktif Hisseler
|FLAP
|4,07
|158.642.080
|% 17,29
|
|BJKAS
|2,90
|250.864.120
|% 15,08
|
|QNBFL
|62,30
|5.052.866
|% 12,25
|
|BSOKE
|1,31
|104.080.486
|% 11,02
|
|AVTUR
|1,73
|11.934.626
|% 10,19
|
|HUBVC
|14,00
|2.710.761
|% -7,22
|
|UTPYA
|4,52
|20.283.916
|% -4,84
|
|NETAS
|12,64
|50.387.587
|% -3,73
|
|TURGG
|38,32
|1.662.187
|% -3,72
|
|ARENA
|6,50
|2.131.265
|% -3,70
|
|THYAO
|13,65
|1.024.827.852
|% -1,23
|
|GARAN
|10,06
|317.848.654
|% -0,30
|
|EREGL
|7,99
|273.179.964
|% 1,52
|
|BJKAS
|2,90
|250.864.120
|% 15,08
|
|KRDMD
|2,38
|211.593.037
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,92
|193.260.957
|% 4,92
|
|BJKAS
|2,90
|250.864.120
|% 15,08
|
|KRDMD
|2,38
|211.593.037
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,31
|104.080.486
|% 11,02
|
|THYAO
|13,65
|1.024.827.852
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3974
|7,4345
|% -0,23
|
|Frank
|5,7283
|5,7628
|% -0,24
|
|Riyal
|1,5306
|1,5383
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-2,95
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.777
|1.822
|-5,29
|
|Yarım
|859
|881
|-2,56
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,95
|62,95
|-0,33
|