***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAIOLI Airline Catering Austria GmbH Havayolu İkram Hizmetleri 36000 36000 EUR 100B & B Betriebsrestaurants GmbH Personel Kantini 36000 36000 EUR 100Demel Salzburg Cafe-Restaurant Betriebs GmbH Pastane 35000 35000 EUR 100DO & CO - Salzburg Restaurants & Betriebs GmbH Havayolu İkram Hizmetleri Üretim 36000 36000 EUR 100DO & CO Airline Catering Austria GmbH Havayolu İkram Hizmetleri 150000 150000 EUR 100DO & CO Airline Logistics GmbH Lojistik 35000 35000 EUR 100DO & CO Airport Hospitality GmbH Avusturya Havaalanı Gastronomi Hizmetleri 35000 35000 EUR 100DO & CO Albertina GmbH Restoran 35000 35000 EUR 100DO & CO Catering & Logistics Austria GmbH Havayolu İkram Hizmetleri 100000 100000 EUR 100DO & CO Catering-Consult & Beteiligungs GmbH Organizasyon 36000 36000 EUR 100DO & CO Event Austria GmbH Organizasyon 100000 100000 EUR 100DO & CO Facility Management GmbH Hizmet 35000 35000 EUR 100DO & CO Gourmet Kitchen Cold GmbH Üretim 35000 35000 EUR 100DO & CO Gourmet Kitchen Hot GmbH Üretim 35000 35000 EUR 100DO & CO im Haas Haus Restaurantbetriebs GmbH Restoran, Bar, Hotel 36000 36000 EUR 100DO & CO im PLATINUM Restaurantbetriebs GmbH Restoran, Personel kantini 35000 31500 EUR 90DO & CO Immobilien GmbH Kendisine ait ve kiraya verdiği gayrimenkullerin yönetimi 36000 36000 EUR 100DO & CO Party-Service & Catering GmbH Üretim 36000 36000 EUR 100DO & CO Pastry GmbH Üretim 35000 35000 EUR 100DO & CO Procurement GmbH Satın alma 35000 35000 EUR 100DO & CO Special Hospitality Services GmbH İkram Hizmeti 35000 35000 EUR 100Henry - the art of living GmbH Perakende 36000 36000 EUR 100Henry am Zug GmbH Demiryolu İkram Hizmeti 35000 35000 EUR 100Ibrahim Halil Dogudan Gesellschaft m.b.H. Restoran 36000 36000 EUR 100ISS Ground Services GmbH Temizlik Hizmeti 218000 106820 EUR 49K.u.K. Hofzuckerbäcker Ch. Demel's Söhne GmbH Pastane 799000 799000 EUR 100Sky Gourmet-airline catering and logistics GmbH Havayolu İkram Hizmetleri Üretim 800000 800000 EUR 100Total Inflight Solution GmbH Faaliyette değil 35000 35000 EUR 100DO & CO International Event AG Faaliyette değil 100000 100000 CHF 100Nespresso - DO & CO SA Holding 1000000 1000000 CHF 100Oleander Group AG Holding 67000 67000 GBP 100Arena One Gastronomie GmbH Restoran, İkram Hizmetleri 25000 25000 EUR 100DO & CO München GmbH İkram Hizmeti 100000 100000 EUR 100Arena One Mitarbeiterrestaurants GmbH Restoran Personel kantini 25000 25000 EUR 100Arena One Service GmbH Organizasyon 25000 25000 EUR 100DO & CO (Deutschland) Holding GmbH Holding 25000 25000 EUR 100DO & CO Berlin GmbH Havayolu İkram Hizmetleri Üretim 25000 25000 EUR 100DO & CO Deutschland Catering GmbH Havayolu İkram Hizmetleri Üretim 25000 25000 EUR 100DO & CO Düsseldorf GmbH Havayolu İkram Hizmetleri Üretim 25000 25000 EUR 100DO & CO Frankfurt GmbH Havayolu İkram Hizmetleri Üretim 25000 25000 EUR 100DO & CO Lounge Deutschland GmbH Havayolu İkram Hizmetleri Yolcu Salonu 25000 25000 EUR 100DO & CO Lounge GmbH Havayolu İkram Hizmetleri Yolcu Salonu 25000 25000 EUR 100DO & CO Catering München GmbH Havayolu İkram Hizmetleri Üretim 25000 25000 EUR 100DO & CO Restauración & Catering España, S.L. Organizasyon 3000 3000 EUR 100Financière Hédiard SA Organizasyon 5094000 5094000 EUR 100Hédiard Events SAS Organizasyon 100000 100000 EUR 100Hédiard SA Perakende 3500000 3500000 EUR 100Hédiard Traiteur SAS Organizasyon 40000 40000 EUR 100DO & CO Event & Airline Catering Ltd. Havayolu İkram Hizmetleri Üretim 100 100 GBP 100DO & CO International Catering Ltd. Organizasyon 30000 30000 EUR 100DO & CO International Investments Ltd. Holding 5000000 5000000 EUR 100DO & CO Italy S.r.l. Havayolu İkram Hizmetleri Üretim 2900000 2900000 EUR 100Sky Gourmet Malta Inflight Services Ltd. Havayolu İkram Hizmetleri 1000 400 EUR 40Sky Gourmet Malta Ltd. Havayolu İkram Hizmetleri 1000 400 EUR 40DO & CO México, S. de R.L. de C.V. İkram Hizmetleri 50000 50000 MXN 100DO & CO Netherlands Holding B.V. Holding 20000 10200 EUR 51DO & CO - Restauração e Catering, Sociedade Unipessoal, Lda Organizasyon 5000 5000 EUR 100DO & CO Poland Sp. z o.o. İkram Hizmeti 7447000 7447000 PLN 100DO & CO Real Estate Poland Sp. Z o.o. Kendisine ait ve kiraya verdiği gayrimenkullerin yönetimi 55000 55000 PLN 100Sharp DO & CO Korea LLC Havayolu İkram Hizmetleri 7000000000 3500000000 KRW 50Sky Gourmet Slovensko s.r.o. Faaliyette değil 63068 63068 EUR 100DOCO Istanbul Catering ve Restaurant Hiz. Tic. ve San. A.S. Organizasyon 750000 750000 TRY 100MAZLUM AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş Üretim 3523000 1796730 TRY 51THY DO & CO Ikram Hizmetleri A.S. Havayolu İkram Hizmetleri Üretim 30000000 15000000 TRY 50DO & CO AIRPORT GASTRONOMY LLC İkram Hizmeti 5055000 5055000 UAH 100DO AND CO KYIV LLC İkram Hizmeti 2400000 1224000 UAH 51DEMEL New York Inc. Pastane 1000 1000 USD 100DO & CO CHICAGO CATERING, INC. Havayolu İkram Hizmetleri Üretim 1000 1000 USD 100DO & CO Holdings USA, Inc. Holding 100000 100000 USD 100DO & CO Miami Catering, Inc. Faaliyette değil 1000 1000 USD 100DO & CO New York Catering, Inc. Havayolu İkram Hizmetleri Üretim 1000 1000 USD 100Versilia Solutions Ltd. Perakende ve "Buy-on-Board" Hizmetleri 10 5 GBP 50DO & CO AIRPORT GASTRONOMY LIMITED Faaliyette değil 0 0 EUR 100DO & CO Airport Hospitality UK Ltd. Havayolu İkram Hizmetleri Yolcu Salonu 0 0 GBP 100Fortnum & Mason Events Ltd. Organizasyon 0 0 GBP 50Lasting Impressions Food Co. Ltd Havayolu İkram Hizmetleri Üretim 1 0,9 GBP 90DO & CO NEW JERSEY CATERING, INC. Faaliyette değil 0 0 USD 100DO & CO Los Angeles, Inc. Havayolu İkram Hizmetleri Üretim 0 0 USD 100WASH & GO Logistics GmbH Faaliyette değil 36000 0 EUR 0Henry am Zug Hungary Kft. Faaliyette değil 10000 10000 EUR 100Hédiard restauration en vol SAS Havayolu İkram ve Lojistik Hizmetleri 100000 100000 EUR 100Hédiard Fonciere SAS Gayrimenkul satın alınması ve kiralanması 100000 100000 EUR 100DO & CO Airline Catering Ltd. Havayou İkram Hizmeti 1 1 GBP 100DO & CO Café UK Ltd. Perakende 1032000 1032000 GBP 100Nespresso DO & CO Cafe USA Inc. 