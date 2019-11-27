***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.11.2019 16:18
***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOCO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Kozlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800634
BIST
18:05105.844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -138,97
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
18:055,7796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0178
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7821
En Düşük
5,7499
18:056,3585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3607
En Düşük
6,3350
18:05270,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,29
|Açılış
|: 270,59
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,60
|23.308.407
|% 19,94
|
|HUBVC
|13,61
|62.245.222
|% 14,85
|
|SANFM
|2,74
|8.661.028
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,24
|167.316.042
|% 13,44
|
|AFYON
|5,31
|306.298.134
|% 11,32
|
|UZERB
|1,61
|13.375
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.977.798
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.199.801
|% -6,15
|
|YUNSA
|7,36
|51.876.168
|% -6,12
|
|INTEM
|8,32
|24.749.023
|% -5,99
|
|THYAO
|13,57
|1.669.729.317
|% -1,24
|
|SISE
|4,87
|344.324.336
|% 0,41
|
|GARAN
|10,03
|339.365.202
|% 0,20
|
|AFYON
|5,31
|306.298.134
|% 11,32
|
|PETKM
|3,60
|292.957.890
|% -1,64
|
|THYAO
|13,57
|1.669.729.317
|% -1,24
|
|EKGYO
|1,47
|179.654.236
|% -0,68
|
|KRDMD
|2,33
|233.322.410
|% 0,07
|
|PETKM
|3,60
|292.957.890
|% -1,64
|
|KARSN
|1,40
|101.873.997
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4205
|7,4578
|% 0,43
|
|Frank
|5,7620
|5,7967
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5369
|1,5446
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-6,14
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|0,02
|