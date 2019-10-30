***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 19:00
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 10.539.098 -323.973 808 -22.141.169 -1.236.020 11.959.766 11.959.766
Transferler
33 -1.236.020 1.236.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 0 -150.832 -1.352.778 -1.503.610 -1.503.610
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-656.336 -656.336 -656.336
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -474.805 808 -23.377.189 -1.357.778 9.799.820 9.799.820
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -420.870 808 -23.601.520 -2.182.700 8.799.502 8.799.502
Transferler
33 33.096 -2.182.700 2.182.700 33.096 33.096
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.961 -2.239.393 -2.170.432 -2.170.432
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 9.882.762 -351.909 808 -25.784.220 -2.239.393 16.662.166 16.662.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.880.874 291.128
Dönem Karı (Zararı)
-2.239.393 -1.352.778
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -2.239.393 -1.352.778
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
188.181 -53.443
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 134.359 129.379
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -167.681
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-167.681
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
125.497 86.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30-49 125.497 86.531
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-48.763 -58.922
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -48.763 -58.922
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -22.912 -42.750
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.829.662 1.697.349
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
551.482 357.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 551.482 357.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.504 45.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 -86.504 45.128
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 147.098 30.923
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.209 -40.548
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 119.209 -40.548
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.560.947 1.304.579
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-27 -7.853.045 1.147.446
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-27 -707.902 157.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.880.874 291.128
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.966 -4.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.966 -4.153
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -2.966 -4.153
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.033.096 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.033.096 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.033.096
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
149.256 286.975
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
149.256 286.975
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 119.259 127.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 268.515 414.121
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 268.515 119.259
Ticari Alacaklar
262.945 814.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 262.945 814.427
Diğer Alacaklar
16.235 6.559
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 16.235 6.559
Stoklar
13 1.975.132 2.122.230
Peşin Ödenmiş Giderler
15 26.603 6.245
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 26.603 6.245
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 418
Diğer Dönen Varlıklar
17 118.028 61.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 118.028 61.140
ARA TOPLAM
2.667.458 3.130.278
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.667.458 3.130.278
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.664 3.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.664 3.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 2.348.321 2.299.558
Maddi Duran Varlıklar
10.870.000 10.870.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri