***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 3.383.604 1.737.418 10.539.098 -323.973 808 -22.141.169 -1.236.020 11.959.766 11.959.766Transferler33 -1.236.020 1.236.020Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33 0 -150.832 -1.352.778 -1.503.610 -1.503.610Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-656.336 -656.336 -656.336Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -474.805 808 -23.377.189 -1.357.778 9.799.820 9.799.820Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -420.870 808 -23.601.520 -2.182.700 8.799.502 8.799.502Transferler33 33.096 -2.182.700 2.182.700 33.096 33.096Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)68.961 -2.239.393 -2.170.432 -2.170.432Sermaye Arttırımı10.000.000 10.000.000 10.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 9.882.762 -351.909 808 -25.784.220 -2.239.393 16.662.166 16.662.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.880.874 291.128Dönem Karı (Zararı)-2.239.393 -1.352.778Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 -2.239.393 -1.352.778Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler188.181 -53.443Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20-21 134.359 129.379Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -167.681Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-167.681Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler125.497 86.531Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30-49 125.497 86.531Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-48.763 -58.922Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -48.763 -58.922Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 -22.912 -42.750Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.829.662 1.697.349Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler551.482 357.267İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 551.482 357.267Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-86.504 45.128İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 -86.504 45.128Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 147.098 30.923Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler119.209 -40.548İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 119.209 -40.548Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.560.947 1.304.579İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-27 -7.853.045 1.147.446İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-27 -707.902 157.133İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.880.874 291.128YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.966 -4.153Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.966 -4.153Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -2.966 -4.153Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.033.096 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.033.096 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.033.096İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)149.256 286.975NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)149.256 286.975DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 119.259 127.146DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 268.515 414.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 268.515 119.259Ticari Alacaklar262.945 814.427İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 262.945 814.427Diğer Alacaklar16.235 6.559İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 16.235 6.559Stoklar13 1.975.132 2.122.230Peşin Ödenmiş Giderler15 26.603 6.245İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 26.603 6.245Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 418Diğer Dönen Varlıklar17 118.028 61.140İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 118.028 61.140ARA TOPLAM2.667.458 3.130.278TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.667.458 3.130.278DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.664 3.664İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.664 3.664Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 2.348.321 2.299.558Maddi Duran Varlıklar10.870.000 10.870.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri