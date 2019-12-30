***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMoody's den alınan kredi derecelendirme hizmeti sona erdirilmiştir.Şirketimiz'in, yakın bir gelecekte, yurt dışı finansman sağlanması yönünde herhangi bir planının bulunmadığı göz önünde bulundurularak, 2019 yılı dahil olmak üzere Moody's den alınan kredi derecelendirmesi hizmetinin sona erdirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805926BIST