***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2019 18:13
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in sermayesinde %99,99 oranında paya sahip olacağı "D Yatırım Bankası Anonim Şirketi"nin, 150.000.000 Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kuruluşuna izin alınmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu, 20.09.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile daha önce kamuya duyurulmuştu.
Bu defa Şirketimiz'in 06.12.2019 tarih ve 2019-34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile D Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin başlangıç sermayesi 200.000.000 Türk Lirası'na revize edilmekte olup, Şirketimiz D Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nde kurucu ortak sıfatı ile 199.998.180 Türk Lirası tutarında sermaye payına sahip olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802396
BIST
18:05108.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 210,16
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
18:055,7888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0383
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7903
En Düşük
5,7410
18:056,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
18:05272,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,88
|Açılış
|: 272,02
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
270,61
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,93
|113.214.020
|% 19,82
|
|GLRYH
|2,20
|24.893.826
|% 14,58
|
|DENCM
|7,77
|28.498.974
|% 12,77
|
|BOSSA
|9,38
|43.004.690
|% 12,74
|
|RYGYO
|3,06
|23.016.889
|% 12,09
|
|FONET
|6,40
|66.002.213
|% -20,00
|
|SMART
|9,57
|12.178.811
|% -19,98
|
|DERAS
|3,82
|97.472.927
|% -19,92
|
|KFEIN
|11,45
|121.569.023
|% -16,30
|
|MEMSA
|0,24
|261.732
|% -7,69
|
|THYAO
|13,72
|929.233.372
|% -0,36
|
|ASELS
|19,35
|718.883.182
|% -1,68
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|GARAN
|10,36
|450.587.939
|% 0,39
|
|TTKOM
|7,23
|443.507.916
|% 1,54
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|EKGYO
|1,48
|254.243.262
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,40
|160.274.748
|% 6,06
|
|KRDMD
|2,41
|234.527.234
|% -0,41
|
|TSKB
|1,16
|99.943.909
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5813
|7,6193
|% 0,50
|
|Frank
|5,8221
|5,8572
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5390
|1,5467
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.462
|-14,41
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-7,00
|
|Tam
|1.792
|1.837
|-6,05
|
|Yarım
|866
|888
|-2,92
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|16,55
|16,58
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|0,77
|
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