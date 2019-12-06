***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in sermayesinde %99,99 oranında paya sahip olacağı "D Yatırım Bankası Anonim Şirketi"nin, 150.000.000 Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kuruluşuna izin alınmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu, 20.09.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile daha önce kamuya duyurulmuştu.Bu defa Şirketimiz'in 06.12.2019 tarih ve 2019-34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile D Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin başlangıç sermayesi 200.000.000 Türk Lirası'na revize edilmekte olup, Şirketimiz D Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nde kurucu ortak sıfatı ile 199.998.180 Türk Lirası tutarında sermaye payına sahip olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802396BIST