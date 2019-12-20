***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2019 18:40
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 20.12.2019 tarihli (bugün) toplantısında
Şirketimiz'in 228.600.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %25 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Aslancık Elektrik
Üretim A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 369.600.000
Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye
artırımının Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin 20.12.2019 tarihli (bugün) olağanüstü genel
kurul toplantısında da onaylandığı
görülerek yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına, bu çerçevede
sermaye artırımına katılım tutarımızın
35.250.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Diğer taraftan,
Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin
sermayesinde %8,33 oranında pay sahibi olan doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan
Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de
mezkur sermaye artırımında yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına ve
bu çerçevede sermaye artırımına katılım
tutarının 11.750.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar vermiştir.
Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'de mezkur sermaye artırımından sağlanan fon,
mevcut banka kredilerinin yeniden yapılandırılması kapsamında
bir kısım banka kredisinin kapatılmasında kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804675
BIST