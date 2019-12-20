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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.12.2019 18:40
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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuz'un 20.12.2019 tarihli (bugün) toplantısında
Şirketimiz'in 228.600.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %25 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Aslancık Elektrik 
Üretim A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 369.600.000 
Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye 
artırımının Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin 20.12.2019 tarihli (bugün) olağanüstü genel 
kurul toplantısında da onaylandığı 
görülerek  yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına, bu çerçevede 
sermaye artırımına katılım tutarımızın 
35.250.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Diğer taraftan, 
Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin 
sermayesinde %8,33 oranında pay sahibi olan doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan 
Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de 
mezkur sermaye artırımında yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına ve 
bu çerçevede sermaye artırımına katılım 
tutarının 11.750.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar vermiştir. 
Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'de mezkur sermaye artırımından sağlanan fon, 
mevcut banka kredilerinin yeniden yapılandırılması kapsamında 
bir kısım banka kredisinin kapatılmasında kullanılacaktır.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804675


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Yarım 901 924 1,72  
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