***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 20.12.2019 tarihli (bugün) toplantısındaŞirketimiz'in 228.600.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %25 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Aslancık ElektrikÜretim A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 369.600.000Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermayeartırımının Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin 20.12.2019 tarihli (bugün) olağanüstü genelkurul toplantısında da onaylandığıgörülerek yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına, bu çerçevedesermaye artırımına katılım tutarımızın35.250.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Diğer taraftan,Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'ninsermayesinde %8,33 oranında pay sahibi olan doğrudan bağlı ortaklığımız DoğanEnerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'demezkur sermaye artırımında yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına vebu çerçevede sermaye artırımına katılımtutarının 11.750.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar vermiştir.Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'de mezkur sermaye artırımından sağlanan fon,mevcut banka kredilerinin yeniden yapılandırılması kapsamındabir kısım banka kredisinin kapatılmasında kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804675BIST