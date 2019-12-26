***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2019 18:24
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2019-09.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in 1.334.126.430 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında paya sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Doğan Enerji")'nin sermayesinin, Şirketimiz'in Doğan Enerji'den olan alacaklarının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle tamamen iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 1.809.522.230 Türk Lirası'na çıkarılması, Doğan Enerji'nin 25.12.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmıştır. Sermaye artırım tutarı olan 475.395.800 Türk Lirası, daha önce kamuya açıkladığımız üzere
Doğan Enerji'nin sermayesinde %33,00 oranında paya sahip olduğu iş ortaklığı konumundaki Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. adına Şirketimiz'in garantör sıfatıyla yaptığı kredi borç yapılandırması ödemelerinden ibaret olup, bahse konu sermaye artırımının Şirketimiz'den herhangi yeni bir nakit çıkışı yaratması söz konusu değildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805420
BIST
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 323,80
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:055,9339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0068
|Açılış
|: 5,9320
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|Önceki Kapanış
|: 5,9340
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5,9442
En Düşük
5,9283
18:056,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,5720
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|Önceki Kapanış
|: 6,5730
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6,5988
En Düşük
6,5743
18:05287,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,36
|Açılış
|: 287,89
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|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,83
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|147.613.895
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.627.298
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.298.314
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,85
|1.189.060
|% -13,15
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|CLEBI
|107,30
|4.282.773
|% -5,46
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|IHYAY
|0,91
|24.256.687
|% -5,21
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|636.460.028
|% -0,07
|
|ASELS
|19,67
|511.912.433
|% -0,15
|
|SISE
|5,30
|366.406.054
|% -1,30
|
|PETKM
|3,73
|296.938.741
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,10
|128.674.119
|% -2,65
|
|ALBRK
|1,44
|145.946.481
|% -2,04
|
|ODAS
|2,17
|204.477.446
|% 4,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6980
|7,7366
|% 0,35
|
|Frank
|6,0265
|6,0628
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5767
|1,5846
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|9,87
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|0,57
|
Seans Raporu
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