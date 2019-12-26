***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.06.2019-09.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in 1.334.126.430 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında paya sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Doğan Enerji")'nin sermayesinin, Şirketimiz'in Doğan Enerji'den olan alacaklarının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle tamamen iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 1.809.522.230 Türk Lirası'na çıkarılması, Doğan Enerji'nin 25.12.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmıştır. Sermaye artırım tutarı olan 475.395.800 Türk Lirası, daha önce kamuya açıkladığımız üzereDoğan Enerji'nin sermayesinde %33,00 oranında paya sahip olduğu iş ortaklığı konumundaki Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. adına Şirketimiz'in garantör sıfatıyla yaptığı kredi borç yapılandırması ödemelerinden ibaret olup, bahse konu sermaye artırımının Şirketimiz'den herhangi yeni bir nakit çıkışı yaratması söz konusu değildir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805420BIST