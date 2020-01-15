***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 15.01.2020 tarihli (bugün) toplantısındaŞirketimiz'in 369.600.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %25 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 372.600.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin 15.01.2020 tarihli (bugün) olağanüstü genel kurul toplantısında da onaylandığı görülerek yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına, bu çerçevede sermaye artırımına katılım tutarımızın 750.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Diğer taraftan, Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinde %8,33 oranında pay sahibi olan doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, mezkur sermaye artırımında yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına ve bu çerçevede sermaye artırımına katılım tutarının 250.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812995BIST