GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

07.11.2019 00:32
GÜNCEL HABERLER

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/11/2019
Karar Sayısı
2019-33
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ               : 06.11.2019                                                                                       
        
KARAR SAYISI                 : 2019/33
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 
II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, 01.01.2019-30.09.2019 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 15.04.2019 tarihli Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı Konsolide Finansal Raporu ile 01.01.2019-30.09.2019 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
Konsolide Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği,
Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Konsolide Finansal Rapor'un, Şirket'in aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirket'in işin gelişimini ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,
tespit olunmuştur.
Hüseyin Faik AÇIKALIN
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Bora YALINAY
CFO ve Mali İşlerden Sorumluİcra Kurulu Üyesi
Tolga BABALI
Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumluİcra Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797101


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.144
Değişim :  0,62% |  618,42
Açılış :  100.672  
Önceki Kapanış :  100.525  
En Yüksek
101.599 En Düşük
100.368
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 12,50 17.439.940 % 19,96  
TMPOL 4,23 13.337.933 % 14,95  
DOBUR 4,16 33.482.621 % 14,92  
NUHCM 12,14 58.649.643 % 13,25  
NATEN 9,58 111.225.590 % 12,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3756 7,4125 % -0,17  
Frank 5,7746 5,8094 % 0,08  
Riyal 1,5293 1,5370 % 0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.490 1.491 -0,57  
Altın Gr. 276 276 1,39  
Cumhuriyet 1.826 1.854 -4,00  
Tam 1.819 1.864 -0,28  
Yarım 879 902 -0,13  
Çeyrek 441 451 -0,07  
Gümüş.Ons 17,60 17,66 -0,01  
Gümüş Gr. 3,26 3,26 0,00  
B. Petrol 61,77 61,77 -1,19  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru