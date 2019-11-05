***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2019 10:10
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796518
BIST
10:45102.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.311,36
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.526
En Düşük
101.812
10:455,7501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7642
En Düşük
5,7366
10:456,3771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3858
En Düşük
6,3550
10:45274,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,00
|Açılış
|: 274,66
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
274,01
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|14,94
|12.067.992
|% 19,52
|
|TGSAS
|3,50
|7.081.440
|% 10,41
|
|ASLAN
|31,92
|6.443.291
|% 9,32
|
|BUCIM
|5,28
|7.979.449
|% 7,10
|
|IZMDC
|3,67
|5.091.228
|% 5,76
|
|ODAS
|1,58
|58.525.920
|% -9,71
|
|DOKTA
|30,00
|15.185
|% -9,09
|
|KLMSN
|16,70
|16.823.631
|% -7,22
|
|ERBOS
|22,14
|7.400.017
|% -6,97
|
|DOBUR
|3,97
|5.315.349
|% -4,57
|
|THYAO
|12,13
|407.351.976
|% 1,59
|
|PETKM
|3,63
|122.329.878
|% 2,25
|
|GARAN
|9,67
|120.413.298
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,29
|66.835.624
|% 0,88
|
|ASELS
|18,81
|59.880.339
|% 1,07
|
|ODAS
|1,58
|58.525.920
|% -9,71
|
|PETKM
|3,63
|122.329.878
|% 2,25
|
|THYAO
|12,13
|407.351.976
|% 1,59
|
|KRDMD
|2,29
|66.835.624
|% 0,88
|
|BJKAS
|2,15
|34.423.226
|% -1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3589
|7,3958
|% -0,14
|
|Frank
|5,7615
|5,7962
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5271
|1,5348
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|-4,61
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,20
|62,20
|0,46
|