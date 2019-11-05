***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2019 10:27
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796520
BIST
10:46102.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.300,57
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.526
En Düşük
101.812
10:465,7502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7642
En Düşük
5,7366
10:466,3757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3858
En Düşük
6,3550
10:46274,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,80
|Açılış
|: 274,66
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
274,01
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.086.164
|% 20,00
|
|TGSAS
|3,52
|8.018.580
|% 11,04
|
|ASLAN
|31,58
|8.258.856
|% 8,15
|
|BUCIM
|5,32
|8.519.991
|% 7,91
|
|IZMDC
|3,68
|5.226.405
|% 6,05
|
|ODAS
|1,57
|65.504.990
|% -10,29
|
|DOKTA
|30,00
|15.185
|% -9,09
|
|KLMSN
|16,82
|17.227.636
|% -6,56
|
|ERBOS
|22,30
|7.623.420
|% -6,30
|
|DESA
|2,84
|1.683.276
|% -4,70
|
|THYAO
|12,13
|427.047.680
|% 1,59
|
|PETKM
|3,63
|136.204.534
|% 2,25
|
|GARAN
|9,66
|127.358.552
|% 1,79
|
|KRDMD
|2,29
|67.822.874
|% 0,88
|
|ODAS
|1,57
|65.504.990
|% -10,29
|
|ODAS
|1,57
|65.504.990
|% -10,29
|
|PETKM
|3,63
|136.204.534
|% 2,25
|
|THYAO
|12,13
|427.047.680
|% 1,59
|
|KRDMD
|2,29
|67.822.874
|% 0,88
|
|BJKAS
|2,15
|36.515.635
|% -1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3632
|7,4002
|% -0,08
|
|Frank
|5,7653
|5,8000
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5278
|1,5354
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|-4,82
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,13
|62,13
|0,39
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