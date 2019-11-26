***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2019 10:28
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800414
BIST
13:55105.342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -40,76
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
105.959
En Düşük
104.718
13:555,7532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0111
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
13:556,3399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
13:55269,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,99
|Açılış
|: 269,58
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.622.316
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|2.805.979
|% 14,96
|
|YUNSA
|8,53
|87.940.588
|% 13,73
|
|EMNIS
|1,47
|75.036
|% 9,70
|
|MERIT
|17,00
|4.437
|% 9,68
|
|IHEVA
|2,22
|2.323.344
|% -11,20
|
|EGCYH
|0,10
|7.679
|% -9,09
|
|TKURU
|7,99
|90.759
|% -8,16
|
|ESCOM
|1,13
|29.634.533
|% -5,83
|
|RYGYO
|2,22
|4.359.443
|% -5,53
|
|THYAO
|13,67
|1.093.119.039
|% 1,71
|
|KRDMD
|2,42
|323.788.778
|% 0,83
|
|EREGL
|7,86
|242.785.955
|% 1,95
|
|GARAN
|9,97
|238.292.992
|% 0,40
|
|ASELS
|18,78
|212.249.306
|% 0,32
|
|KRDMD
|2,42
|323.788.778
|% 0,83
|
|THYAO
|13,67
|1.093.119.039
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,46
|108.964.398
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,93
|125.583.836
|% 4,89
|
|PETKM
|3,64
|124.588.611
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3658
|7,4027
|% -0,25
|
|Frank
|5,7401
|5,7747
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5280
|1,5357
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,50
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,97
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|2,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|0,86
|
|Yarım
|860
|883
|0,41
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,21
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|-0,03
|