***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 62.481.740 68.127.774 47.639.757 47.639.757Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-6.865.840 -6.865.840 -6.865.840Diğer Düzeltmeler-1.830.694 1.830.694 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 55.615.900 68.127.774 40.773.917 40.773.917Transferler68.127.774 -68.127.774 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.421.991 57.225.601 79.829.621 110.633.231 110.633.231Dönem Sonu Bakiyeler66.844.800 45.195.347 161.041 -49.454.364 61.837.907 229.629.049 16.035.194 -424.245.815 125.574.368 79.829.621 151.407.148 151.407.148Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 48.661.515 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 125.860.629 101.230.873 128.883.583 128.883.583Diğer Düzeltmeler-1.628.700 1.628.700 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 47.032.815 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 127.489.329 101.230.873 128.883.583 128.883.583Transferler101.230.873 -101.230.873 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.101.872 -204.616 80.877.803 73.571.315 73.571.315Dönem Sonu Bakiyeler66.844.800 45.195.347 161.041 -58.436.145 47.032.815 200.269.656 16.035.194 -424.245.815 228.720.202 80.877.803 202.454.898 202.454.898Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI126.944.432 -16.275.709Dönem Karı (Zararı)80.877.803 56.110.203Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler75.133.707 1.488.384Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler30.314.452 25.043.160Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.514.672 -528.053Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -3.233.123 -209.026Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 718.451 -319.027Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.544.217 10.226.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,14 8.411.389 6.052.562Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.636.144 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -503.316 4.173.448Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler53.993.163 31.947.672Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -201.528 -2.295.975Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 54.194.691 34.243.647Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-24.074.008 -66.830.277Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -487.869 -655.092Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 6.378.679 2.319.598Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-20.255 -34.634Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-20.255 -34.634İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-27.410.720 -69.699.584Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-68.786.059 -73.298.949İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -14.586.201İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-68.786.059 -58.712.748Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler89.333 -1.350.642İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -920.974İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)89.333 -429.668Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-43.964.009 7.626.923Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6.031.707 6.258.691Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler71.781.907 -21.908.103İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.603.721 -1.835.520İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)56.178.186 -20.072.583Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.497.183 2.078.105Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.936.479 -2.718.667İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.936.479 -2.718.667İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.997.261 13.613.058Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-14.351.065 6.055.757Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10.353.804 7.557.301Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları128.600.790 -12.100.997Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.656.358 -4.174.712Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-50.177.675 -6.384.212Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri552.390 1.789.384Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri552.390 1.789.384Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-50.931.593 -10.544.871Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -40.365.318 -10.265.107Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.566.275 -279.764Alınan Temettüler0 75.300Alınan Faiz20 201.528 2.295.975FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.116.575 68.870.065Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri153.446.851 178.644.007Kredilerden Nakit Girişleri153.446.851 178.644.007Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-204.563.426 -109.773.942Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-201.620.145 -85.140.113Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları0 -2.570.619Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.943.281 -22.063.210YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.650.182 46.210.144Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.572.665 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.222.847 46.210.144DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 27.741.417 2.417.323DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.964.264 48.627.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 54.964.264 27.741.417Ticari Alacaklar6 225.280.921 154.001.711İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar225.280.921 154.001.711Diğer Alacaklar7 1.089.476 1.335.268İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.089.476 1.335.268Stoklar9 209.430.073 166.184.515Peşin Ödenmiş Giderler10 5.595.366 6.629.639Diğer Dönen Varlıklar15 10.644.445 7.745.829ARA TOPLAM507.004.545 363.638.379TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR507.004.545 363.638.379DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar162.460.795 161.720.823İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 162.460.795 161.720.823Diğer Alacaklar7 14.742.308 14.585.849İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.742.308 14.585.849Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 8.889.599 8.190.316Maddi Duran Varlıklar12 807.819.450 777.288.682Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.002.166 11.842.633Şerefiye7.011.300 6.834.872Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.990.866 5.007.761Peşin Ödenmiş Giderler10 8.143.170 13.140.604Diğer Duran Varlıklar15 20.781.466 9.329.017TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.042.838.954 996.097.924TOPLAM VARLIKLAR1.549.843.499 1.359.736.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 191.489.305 211.809.821Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 74.474.784 323.526.057Ticari Borçlar119.667.699 94.266.310İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 22.662.208 7.058.487İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 97.005.491 87.207.823Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 16.267.073 14.769.890Diğer Borçlar7 19.856.053 9.440.939İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 12.367.200İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.488.853 9.440.939Kısa Vadeli Karşılıklar17.655.297 14.637.449Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.122.406 3.639.188Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 12.532.891 10.998.261Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 13.705.455 3.351.651ARA TOPLAM453.115.666 671.802.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER453.115.666 671.802.117UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 756.839.160 479.994.480Diğer Borçlar7 46.387.456 485.573İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 46.380.518 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.938 485.573Uzun Vadeli Karşılıklar58.571.486 51.350.736Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 58.571.486 51.350.736Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 32.474.833 27.219.814TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER894.272.935 559.050.603TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.347.388.601 1.230.852.720ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar202.454.898 128.883.583Ödenmiş Sermaye16 66.844.800 66.844.800Sermaye Düzeltme Farkları16 45.195.347 45.195.347Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 161.041 161.041Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.403.330 -2.672.758Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.403.330 -2.672.758Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)47.032.815 48.661.515Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-58.436.145 -51.334.273Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)200.269.656 200.474.272Yabancı Para Çevrim Farkları200.269.656 200.474.272Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 16.035.194 16.035.194Diğer Özkaynak Payları16 -424.245.815 -424.245.815Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 228.720.202 125.860.629Net Dönem Karı veya Zararı80.877.803 101.230.873TOPLAM ÖZKAYNAKLAR202.454.898 128.883.583TOPLAM KAYNAKLAR1.549.843.499 1.359.736.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 904.520.198 872.218.457 285.965.125 313.787.133Satışların Maliyeti17 -701.175.702 -672.720.688 -228.120.491 -240.848.039TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)203.344.496 199.497.769 57.844.634 72.939.094BRÜT KAR (ZARAR)203.344.496 199.497.769 57.844.634 72.939.094Genel Yönetim Giderleri-48.217.138 -44.123.204 -10.054.170 -13.357.618Pazarlama Giderleri18 -32.794.529 -34.430.687 -11.299.241 -9.950.277Araştırma ve Geliştirme Giderleri-613.554 -157.649 -59.545 -61.713Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.052.993 28.175.443 864.635 23.310.284Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-749.967 0 -9.155 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)137.022.301 148.961.672 37.287.158 72.879.770Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 20.255 5.231.548 14.228 538.115Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 487.869 749.956 -21.119 270.764FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)137.530.425 154.943.176 37.280.267 73.688.649Finansman Gelirleri20 20.788.696 13.125.215 8.557.953 8.768.305Finansman Giderleri20 -71.062.639 -70.648.207 -25.625.953 -30.729.774SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)87.256.482 97.420.184 20.212.267 51.727.180Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.378.679 -17.590.563 -3.722.861 -10.774.688Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -6.378.679 -17.590.563 -3.722.861 -10.774.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)80.877.803 79.829.621 16.489.406 40.952.492DÖNEM KARI (ZARARI)80.877.803 79.829.621 16.489.406 40.952.492Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları80.877.803 79.829.621 16.489.406 40.952.492Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.101.872 -26.421.991 3.083.208 -13.845.724Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -8.877.340 -33.027.489 3.854.010 -17.307.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 1.775.468 6.605.498 -770.802 3.461.431Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-204.616 57.225.601 -14.056.179 32.453.955Yabancı Para Çevrim Farkları-204.616 57.225.601 -14.056.179 32.453.955DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.306.488 30.803.610 -10.972.971 18.608.231TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)73.571.315 110.633.231 5.516.435 59.560.723Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları73.571.315 110.633.231 5.516.435 59.560.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797048BIST