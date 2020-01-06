***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.01.2020 10:19
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 64.280.061,83 TRY 96,1631
Halka açık kısım 2.564.738,17 TRY 3,8369
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807671
BIST
11:34112.159
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.524,67
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
112.158
11:345,9766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9773
En Düşük
5,9624
11:346,6776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6776
En Düşük
6,6574
11:34302,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 4,89
|Açılış
|: 302,46
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|94,25
|83.386.624
|% 11,01
|
|SNPAM
|5,50
|1.620.908
|% 8,06
|
|HALKS
|1,98
|655
|% 7,03
|
|TIRE
|4,74
|56.293.083
|% 6,52
|
|MEMSA
|0,34
|35.387
|% 6,25
|
|PKENT
|112,00
|35.636
|% -11,60
|
|MTRYO
|5,65
|76.964
|% -11,44
|
|YONGA
|8,20
|2.911
|% -8,89
|
|VKING
|2,18
|1.713.204
|% -7,63
|
|ORMA
|2,36
|566
|% -7,45
|
|ASELS
|22,16
|490.541.129
|% 1,74
|
|THYAO
|13,90
|418.128.944
|% -2,52
|
|PETKM
|3,70
|170.109.744
|% -2,37
|
|IPEKE
|9,16
|152.250.779
|% 3,04
|
|KOZAA
|10,85
|144.044.312
|% 2,65
|
|ALBRK
|1,55
|116.650.395
|% 0,65
|
|ISGYO
|1,77
|108.418.395
|% 0,57
|
|KRDMD
|2,63
|124.786.148
|% -2,23
|
|PETKM
|3,70
|170.109.744
|% -2,37
|
|IHLAS
|0,82
|29.555.696
|% -4,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7893
|7,8284
|% 0,03
|
|Frank
|6,1287
|6,1656
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5882
|1,5961
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|26,20
|
|Altın Gr.
|302
|302
|4,63
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|8,00
|
|Tam
|1.968
|2.018
|39,54
|
|Yarım
|951
|976
|19,12
|
|Çeyrek
|477
|488
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,35
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,06
|
|B. Petrol
|70,03
|70,03
|1,43
|