***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
23.10.2019 15:00
dirim İçeriği
Açıklamalar
Konu :Deutsche Bank AG - 24/10/2019 Tarihinde İhraç Edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetleri ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2018 tarih 58/1327 sayılı toplantısında onaylanan İhraçcı Bilgi Dokümanı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/10/2019 tarih 29833736-105.02.02.02-E.13368 sayılı yazısı çerçevesinde 24/10/2019 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794356
BIST
16:2399.523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.636,44
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.556
En Düşük
98.637
16:235,7575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0509
|Açılış
|: 5,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7556
16:236,4069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0568
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,4040
16:23276,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,24
|Açılış
|: 276,64
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
276,26
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.533.375
|% 19,42
|
|KLNMA
|40,96
|24.826.823
|% 16,70
|
|TURGG
|43,42
|15.381.357
|% 14,75
|
|IHYAY
|0,87
|101.961.491
|% 12,99
|
|KAREL
|11,03
|24.333.380
|% 10,85
|
|ORMA
|2,67
|123.156
|% -19,09
|
|PRZMA
|3,75
|153.818
|% -10,50
|
|DGGYO
|2,92
|21.771.586
|% -5,19
|
|SANEL
|4,03
|7.305
|% -4,50
|
|TUCLK
|2,88
|53.588.101
|% -4,00
|
|THYAO
|11,88
|1.179.501.430
|% 2,68
|
|GARAN
|9,61
|423.993.546
|% 3,11
|
|ASELS
|18,07
|406.334.755
|% 2,26
|
|AKBNK
|7,14
|376.508.936
|% 1,13
|
|KRDMD
|2,24
|306.031.718
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,24
|306.031.718
|% 4,19
|
|IHYAY
|0,87
|101.961.491
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,53
|54.468.231
|% 6,00
|
|THYAO
|11,88
|1.179.501.430
|% 2,68
|
|IHLGM
|0,88
|85.712.954
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4074
|7,4446
|% -0,66
|
|Frank
|5,8059
|5,8409
|% -0,71
|
|Riyal
|1,5329
|1,5406
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,08
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-12,02
|
|Yarım
|884
|907
|-5,81
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,91
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|58,92
|58,92
|-0,78
|
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