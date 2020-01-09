***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.01.2020 11:02
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810064
BIST
13:22116.805
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 3.929,21
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:225,8746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0402
|Açılış
|: 65,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 65,4400
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:226,5305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0445
|Açılış
|: 11,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,8200
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:223,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -0,06
|Açılış
|: 3,39
|
|Önceki Kapanış
|: 3,45
|
3,46
En Düşük
3,39
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,54
|9.191.493
|% 18,93
|
|FMIZP
|55,00
|5.359.649
|% 12,24
|
|RYSAS
|4,78
|35.524.470
|% 11,94
|
|PINSU
|2,31
|9.073.896
|% 10,00
|
|BRKO
|0,33
|170.036
|% 10,00
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|BURVA
|12,50
|1.325.766
|% -3,10
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|THYAO
|14,16
|1.397.351.582
|% 4,89
|
|GARAN
|11,91
|420.119.715
|% 7,30
|
|HALKB
|6,31
|371.228.209
|% 3,61
|
|ASELS
|22,84
|363.582.092
|% 2,61
|
|EKGYO
|1,44
|355.558.503
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|355.558.503
|% 3,60
|
|ISGYO
|1,87
|343.953.919
|% 6,86
|
|ODAS
|2,31
|298.866.280
|% 7,44
|
|ALBRK
|1,63
|185.135.991
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,72
|290.306.417
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6331
|7,6714
|% -1,22
|
|Frank
|6,0082
|6,0443
|% -0,79
|
|Riyal
|1,5618
|1,5697
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-12,11
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.967
|-64,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|-66,19
|
|Yarım
|933
|957
|-32,02
|
|Çeyrek
|468
|478
|-16,01
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,38
|65,38
|-0,06
|