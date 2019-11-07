***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat180.071.828 139.539.971 73.609.430 62.377.564Satışların Maliyeti-127.042.378 -95.108.333 -52.483.283 -36.948.009TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)53.029.450 44.431.638 21.126.147 25.429.555BRÜT KAR (ZARAR)53.029.450 44.431.638 21.126.147 25.429.555Genel Yönetim Giderleri-12.982.362 -10.061.201 -4.069.012 -3.907.636Pazarlama Giderleri-17.913.955 -12.884.116 -6.984.637 -6.179.371Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.472.614 36.634.285 9.756.889 28.399.501Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-18.878.817 -30.917.472 -12.902.724 -26.874.849ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.726.930 27.203.134 6.926.663 16.867.200Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler769.690 1.809.626 301.931FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.496.620 29.012.760 6.926.663 17.169.131Finansman Giderleri-11.256.852 -32.519.373 2.806.508 -21.062.152SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.239.768 -3.506.613 9.733.171 -3.893.021Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.347.232 65.723 -2.165.081 529.442Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.993.117 -2.153.119 -2.049.030 -349.726Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri645.885 2.218.842 -116.051 879.168SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.892.536 -3.440.890 7.568.090 -3.363.579DÖNEM KARI (ZARARI)9.892.536 -3.440.890 7.568.090 -3.363.579Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar218 47 108 49Ana Ortaklık Payları9.892.318 -3.440.937 7.567.982 -3.363.628Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) Not.18 0,00600000 -0,00210000 0,00460000 -0,00200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.584.312 4.779.256Dönem Karı (Zararı)9.892.536 -3.440.890Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.145.550 37.561.889Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.8-9 7.049.976 4.600.825Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.002.449 894.684Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.7 666.893 855.806Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.6 335.556 38.878Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler857.586 1.883.649Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.039.160 1.848.489Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.181.574 35.160Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.460.903 1.601.776Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.16 -247.452 -219.247Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.708.355 1.821.023Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.197.094 30.324.858Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.17 2.347.232 65.723Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-769.690 -1.809.626Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot.15 -769.690 -1.809.626İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.773.412 -26.275.766Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.640.697 -27.121.506İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-781.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.640.697 -26.340.345Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.983.106 -4.740.790İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.983.106 -4.740.790Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.424.636 -10.623.584Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.182.074 12.907.292İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-792.648 12.066İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.974.722 12.895.226Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)655.694 849.037Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.155.865 2.453.785İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.155.865 2.453.785Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.264.674 7.845.233Ödenen Faiz-3.708.355 -1.682.706Alınan Faiz247.452Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.432.149 -1.150.002Vergi İadeleri (Ödemeleri)Not.17 -2.787.310 -227.981Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.288YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.982.044 -29.557.874Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri775.920 5.053.987Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8-9-15 775.920 5.053.987Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.757.964 -34.611.861Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.949.881 -33.833.897Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-808.083 -777.964FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.784.423 23.274.919Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri70.591.838 99.755.496Kredilerden Nakit Girişleri70.591.838 99.755.496Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-53.807.415 -76.480.577Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-49.370.532 -74.384.755Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-4.436.883 -2.095.822YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.386.691 -1.503.699Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-205.521 -1.337.103NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.181.170 -2.840.802DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.885.694 9.059.515DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.22 28.066.864 6.218.713Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.22 28.066.864 9.885.694Finansal Yatırımlar1.460.165 1.995.601Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri1.460.165 1.995.601Ticari Alacaklar52.555.013 54.531.265İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.6 52.555.013 54.531.265Diğer Alacaklar74.287 862.245İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar781.165İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar74.287 81.080StoklarNot.7 50.641.270 36.883.527Peşin Ödenmiş Giderler7.349.954 4.645.021İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.349.954 4.645.021Diğer Dönen Varlıklar2.583.968 2.321.316ARA TOPLAM142.731.521 111.124.669TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR142.731.521 111.124.669DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar352.260 320.092İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar352.260 320.092Maddi Duran VarlıklarNot8 118.399.447 118.558.451Arazi ve Arsalar47.817.888 47.817.888Binalar19.825.272 20.197.000Tesis, Makine ve Cihazlar45.625.291 45.414.596Taşıtlar50.988 63.064Mobilya ve Demirbaşlar3.319.641 3.175.886Özel Maliyetler1.422.407 1.133.719Yapılmakta Olan Yatırımlar337.960 756.298Kullanım Hakkı Varlıkları6.306.747Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.9 2.825.164 1.756.680Diğer Haklar2.684.943 1.750.863Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri140.221 5.817Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.17 2.193.600 1.437.976TOPLAM DURAN VARLIKLAR130.077.218 122.073.199TOPLAM VARLIKLAR272.808.739 233.197.868KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.19 44.578.975 52.743.638İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar44.578.975 52.743.638Banka Kredileri35.364.426 44.413.817Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.264.619 7.213.229Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar949.930 1.116.592Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar35.924.858 33.742.784İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.5 285.812 1.078.460İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.6 35.639.046 32.664.324Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.130.455 1.474.761Diğer Borçlar1.054.215 357.581İlişkili Taraflara Diğer Borçlar980.302 184.859İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar73.913 172.722Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.157.868Diğer Sözleşme Yükümlülükleri2.157.868Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.126.948 2.542.906İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.126.948 2.542.906Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.029.650 2.787.310Kısa Vadeli Karşılıklar970.568 3.642.706Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar947.336 2.437.900Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23.232 1.204.806Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler643.854 818.298İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler643.854 818.298ARA TOPLAM92.617.391 98.109.984TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER92.617.391 98.109.984UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar80.257.738 51.214.947İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar80.257.738 51.214.947Banka Kredileri53.062.290 21.063.578Kiralama İşlemlerinden Borçlar27.195.448 30.151.369Diğer Borçlar12.367.200 12.056.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12.367.200 12.056.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.917.980Diğer Sözleşme Yükümlülükleri4.917.980Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)93.627 187.255İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)93.627 187.255Uzun Vadeli Karşılıklar6.199.448 5.114.424Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.17 6.199.448 5.114.424Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.17 4.141.414 3.998.286TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.977.407 72.570.912TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER200.594.798 170.680.896ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar72.177.740 62.480.902Ödenmiş SermayeNot.11 16.575.788 16.575.788Sermaye Düzeltme Farkları6.436.501 6.436.501Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.220 5.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.861.448 42.959.926Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.861.448 42.959.926Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)44.447.171 44.555.690Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.585.723 -1.595.764Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.512.311 -1.306.790Yabancı Para Çevrim Farkları-1.512.311 -1.306.790Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler778.020 325.455Yasal YedeklerNot.11 778.020 325.455Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.859.244 -16.936.903Net Dönem Karı veya Zararı9.892.318 14.421.705Kontrol Gücü Olmayan Paylar36.201 36.070TOPLAM ÖZKAYNAKLAR72.213.941 62.516.972TOPLAM KAYNAKLAR272.808.739 233.197.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -1.293.600 35.085.680 -541.409 325.455 -26.017.114 11.133.495 41.710.016 28.414 41.738.430Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-44.502 -44.502 -44.502Transferler9.334.973 -9.334.973Dönem Karı (Zararı)-3.440.937 -3.440.937 47 -3.440.890Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)281.614 -19.262 -1.390.201 19.262 -1.390.257 -1.390.257Dönem Sonu Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -1.011.986 35.066.418 -1.931.610 325.455 -16.931.013 -3.440.937 35.093.836 28.405 35.122.241Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -1.595.764 44.555.690 -1.306.790 325.455 -16.936.903 14.421.705 62.480.902 36.070 62.516.972Transferler452.565 13.969.140 -14.421.705Dönem Karı (Zararı)9.892.318 9.892.318 9.892.318Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.041 -108.519 -205.521 108.519 -195.480 131 -195.349Dönem Sonu Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -1.585.723 44.447.171 -1.512.311 778.020 -2.859.244 9.892.318 72.177.740 36.201 72.213.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)9.892.536 -3.440.890 7.568.090 -3.363.579DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.041 281.614 183.963 60.455Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.551 352.018 229.953 75.569Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-2.510 -70.404 -45.990 -15.114Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-205.521 -1.390.201 96.989 -968.243Yabancı Para Çevrim Farkları-205.521 -1.390.201 96.989 -968.243DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-195.480 -1.108.587 280.952 -907.788TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.697.056 -4.549.477 7.849.042 -4.271.367Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar131 -9 68 44Ana Ortaklık Payları9.696.925 -4.549.468 7.848.974 -4.271.411http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797384BIST