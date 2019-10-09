***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği8 Renk + 2 Lak UV Baskı Makinesi (Soğuk Yaldız Uygulama Ünitesiyle Birlikte)Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30.09.2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli3.400.000 EURİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%10,01Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%131,06Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%8,87Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%18,12İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%10,53Alım Koşulları5 yıllık Yatırım Finansmanı Kredisiİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTahmini Mart 2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriMevcut Kapasiteyi arttırmak ve Lüks Karton Ambalaj Taleplerini KarşılayabilmekKarşı TarafHEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AGKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/10/2019Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMaliyet YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar30.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Heidelberger Druckmaschinen AG (Almanya) firmasından alınacak, 3.400.000 EUR değerindeki 2017 model Speedmaster XL106 8 Renk + 2 Lak UV Baskı makinesi ve beraber çalışacak Vinfoil marka yeni Optima SF110 GF Soğuk Yaldız Uygulama ünitesinin alımıyla ilgili sipariş anlaşmaları bugün itibari ile imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791896BIST