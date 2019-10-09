***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
09.10.2019 17:39
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
8 Renk + 2 Lak UV Baskı Makinesi (Soğuk Yaldız Uygulama Ünitesiyle Birlikte)
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.09.2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
3.400.000 EUR
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%10,01
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%131,06
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%8,87
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%18,12
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%10,53
Alım Koşulları
5 yıllık Yatırım Finansmanı Kredisi
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tahmini Mart 2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Mevcut Kapasiteyi arttırmak ve Lüks Karton Ambalaj Taleplerini Karşılayabilmek
Karşı Taraf
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/10/2019
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
30.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Heidelberger Druckmaschinen AG (Almanya) firmasından alınacak, 3.400.000 EUR değerindeki 2017 model Speedmaster XL106 8 Renk + 2 Lak UV Baskı makinesi ve beraber çalışacak Vinfoil marka yeni Optima SF110 GF Soğuk Yaldız Uygulama ünitesinin alımıyla ilgili sipariş anlaşmaları bugün itibari ile imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791896
BIST