***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2019 17:33
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Yurt dışı müşterilerimizin lüks karton ambalaj taleplerini karşılamak ve mevcut kapasitesini arttırmak için, yeni bir baskı makinesi alımı ile ilgili başlatmış olduğu araştırma ve görüşmelerini sonuçlandırmış olup
30.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 2017 Model Heidelberg Marka 8 Renk + Çift Lak Baskı makinesinin alımına yönelik, Yatırım Teşvik Alım işlemelerini başlatmak, aynı zamanda da makinenin alım siparişini vermek üzere, Şirket Genel Müdürü Sayın Dikran Acemyan'a yetki verilmesine karar vermiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789267
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