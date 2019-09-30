***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Yurt dışı müşterilerimizin lüks karton ambalaj taleplerini karşılamak ve mevcut kapasitesini arttırmak için, yeni bir baskı makinesi alımı ile ilgili başlatmış olduğu araştırma ve görüşmelerini sonuçlandırmış olup30.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 2017 Model Heidelberg Marka 8 Renk + Çift Lak Baskı makinesinin alımına yönelik, Yatırım Teşvik Alım işlemelerini başlatmak, aynı zamanda da makinenin alım siparişini vermek üzere, Şirket Genel Müdürü Sayın Dikran Acemyan'a yetki verilmesine karar vermiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789267BIST