***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2019 14:02
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Heidelberger Druckmaschinen AG (Almanya) firmasından alınacak, toplamda 3.400.000 EUR değerindeki, 2017 model Speedmaster XL 106 8 renk + 2 lak UV baskı makinesi ve beraber çalışacak Vinfoil marka yeni Optima SF110 GF soğuk yaldız uygulama ünitesinin, 30.05.2019 tarihinde alınmış olan 503814 no.lu, KDV ve Gümrük Vergisi Muafiyetine sahip, Yatırım Teşvik Belgesine eklenip teşvik kapsamına alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794768
BIST
14:40100.327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -18,16
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
14:405,7642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
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5,7921
En Düşük
5,7586
14:406,4087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
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6,4375
En Düşük
6,4006
14:40279,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,91
|Açılış
|: 279,67
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|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.459.999
|% 19,83
|
|DITAS
|7,37
|6.908.615
|% 12,69
|
|IHGZT
|2,60
|754.019
|% 12,55
|
|VESBE
|16,21
|23.528.357
|% 8,43
|
|YAYLA
|1,04
|18.252.960
|% 8,33
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|CEMAS
|1,16
|29.605.715
|% -4,92
|
|ADNAC
|1,80
|3.498.508
|% -4,76
|
|GEDIK
|4,95
|2.688.889
|% -4,44
|
|THYAO
|11,88
|550.689.479
|% 0,59
|
|ASELS
|18,54
|306.567.119
|% 2,04
|
|GARAN
|9,54
|256.727.886
|% -1,65
|
|AKBNK
|7,13
|152.925.592
|% -0,97
|
|TUPRS
|126,10
|140.148.033
|% 0,88
|
|IHLGM
|0,79
|79.634.961
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,29
|61.369.517
|% -0,77
|
|THYAO
|11,88
|550.689.479
|% 0,59
|
|ISFIN
|2,45
|108.885.936
|% 2,08
|
|KRDMD
|2,23
|95.858.807
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3680
|7,4049
|% -0,27
|
|Frank
|5,7869
|5,8217
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|5,52
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,32
|
|Cumhuriyet
|1.846
|1.874
|1,00
|
|Tam
|1.839
|1.885
|4,69
|
|Yarım
|889
|912
|2,27
|
|Çeyrek
|446
|456
|1,13
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,17
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,06
|
|B. Petrol
|61,62
|61,62
|-0,05
|