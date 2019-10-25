***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Heidelberger Druckmaschinen AG (Almanya) firmasından alınacak, toplamda 3.400.000 EUR değerindeki, 2017 model Speedmaster XL 106 8 renk + 2 lak UV baskı makinesi ve beraber çalışacak Vinfoil marka yeni Optima SF110 GF soğuk yaldız uygulama ünitesinin, 30.05.2019 tarihinde alınmış olan 503814 no.lu, KDV ve Gümrük Vergisi Muafiyetine sahip, Yatırım Teşvik Belgesine eklenip teşvik kapsamına alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794768BIST