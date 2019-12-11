***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.10.2019 tarihinde Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklamış olduğumuz üzere, HEIDELBERG GRAFİK TİCARET SERVİS LTD.ŞTİ firmasından alacağımız, 2017 Model Speedmaster XL 106 8 renk + 2 Lak UV baskı makinesi ve beraber çalışacak olan Vinfoil marka yeni Optima SF110 soğuk yaldız uygulama ünitesinin finansmanı ile ilgili, 09.12.2019 tarihinde SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ile finansman maliyeti dahil 3.400.000 EUR tutarında 5 yıl vadeli finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803037BIST