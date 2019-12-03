GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DZGYO* *ETILR* *THYAO* *EGCYH* *AKFGY* *DOHOL* *BSOKE* *SAMAT* *EUHOL* *AVTUR* *AYEN* *KARSN* *KERVT* *KATMR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem

03.12.2019 11:14
GÜNCEL HABERLER



***DZGYO******ETILR******THYAO******EGCYH******AKFGY******DOHOL******BSOKE******SAMAT******EUHOL******AVTUR******AYEN******KARSN******KERVT******KATMR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi SPK İŞLEM YASAĞI NEDENİYLE PAY DUYURUSU
İlgili Şirketler AKFGY, AVTUR, AYEN, BSOKE, DZGYO, DOHOL, EGCYH, ETILR, EUHOL, KARSN, KATMR, KERVT, SAMAT, THYAO

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREAKFG00012 AKFGY E 5.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIM A.S. TREMRYO00017 AVTUR E 10.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI AYEN ENERJI A.S. TRAAYENW91L0 AYEN E 10.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI BATISÖKE SÖKE ÇIMENTO SANAYII T.A.S. TRABSOKE91F5 BSOKE E 0,487 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRADMRYO91Q4 DZGYO E 6.174,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. TRADOHOL91Q8 DOHOL E 50.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. TRAVARYO91Q1 EGCYH E 20.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. TREEIBG00017 ETILR E 0,750 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI EURO YATIRIM HOLDING A.S. TREEUYM00012 EUHOL E 90.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. TRAKARSN91H7 KARSN E 1,389 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KATMERCILER ARAÇ ÜSTÜ EKIPMAN SANAYI A.S. TREKTMR00015 KATMR E 90.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. TRAKERVT91A5 KERVT E 0,617 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SARAY MATBAACILIK KAGITÇILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S. TRESRAY00013 SAMAT E 25.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRK HAVA YOLLARI A.O TRATHYAO91M5 THYAO E 35,421 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801435


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LINK 19,00 22.543.352 % 17,21  
YUNSA 10,02 78.393.507 % 15,17  
SMART 8,10 123.708.198 % 14,08  
DERAS 3,33 60.685.888 % 14,04  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4349 7,4722 % 0,29  
Frank 5,7747 5,8095 % 0,08  
Riyal 1,5242 1,5319 % -0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.472 1.472 9,20  
Altın Gr. 271 271 0,62  
Cumhuriyet 1.797 1.824 7,00  
Tam 1.790 1.835 10,00  
Yarım 865 888 4,84  
Çeyrek 434 444 2,42  
Gümüş.Ons 17,02 17,07 0,14  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,00  
B. Petrol 60,52 60,52 -0,40  
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