***DZGYO* *KERVT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
04.12.2019 17:04
***DZGYO******KERVT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DZGYO, KERVT
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
DZGYO 1 DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E MELIH ERKUT 1.000,000
KERVT 2 KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E MELIH ERKUT 0,371
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801789
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0076
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7591
En Düşük
5,7336
18:056,3701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,28
|Açılış
|: 272,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.999.285
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.859.754
|% 19,96
|
|ISATR
|142.800,00
|142.800
|% -15,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.631.105
|% -11,63
|
|EGCYH
|0,12
|358.728
|% -7,69
|
|KLGYO
|3,07
|57.962.766
|% -6,97
|
|VAKFN
|2,09
|59.088.368
|% -5,86
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|GARAN
|10,20
|419.675.154
|% 3,03
|
|ASELS
|18,94
|378.226.087
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|ZOREN
|1,47
|155.107.492
|% 4,26
|
|TSKB
|1,09
|111.598.232
|% 2,83
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5056
|7,5432
|% 0,83
|
|Frank
|5,7872
|5,8220
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5285
|1,5362
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-2,68
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|2,45
|