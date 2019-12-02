***DZGYO* *MGROS* *EUHOL* *KATMR* *DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
02.12.2019 16:46
***DZGYO******MGROS******EUHOL******KATMR******DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DOHOL, DZGYO, EUHOL, KATMR, MGROS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
DOHOL 1 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. E MELIH ERKUT 12.038,000
DOHOL 2 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. E MELIH ERKUT 12.962,000
DZGYO 3 DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E MELIH ERKUT 5.174,000
EUHOL 4 EURO YATIRIM HOLDING A.S. E MELIH ERKUT 10.003,000
EUHOL 5 EURO YATIRIM HOLDING A.S. E MELIH ERKUT 79.997,000
KATMR 6 KATMERCILER ARAÇ ÜSTÜ EKIPMAN SANAYI A.S. E MELIH ERKUT 7.070,000
KATMR 7 KATMERCILER ARAÇ ÜSTÜ EKIPMAN SANAYI A.S. E MELIH ERKUT 20.000,000
KATMR 8 KATMERCILER ARAÇ ÜSTÜ EKIPMAN SANAYI A.S. E MELIH ERKUT 62.930,000
MGROS 9 MIGROS TICARET A.S. E YATIRIMCI TAZMIN MERKEZI 2,612
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801307
BIST