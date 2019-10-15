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***DZY* *DERIM*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

15.10.2019 17:58
GÜNCEL HABERLER

***DZY******DERIM*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/10/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

     15.10.2019 Tarihli Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden fazlasını satın alanlara ilişkin bildirimde pay adedindeki yazım hatasının düzeltilmesi
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN YENİ PAY ALMA HAKLARININ KULLANIMI SONRASI KALAN VE BİRİNCİL PİYASADA SATIŞA SUNULAN PAYLARI SATIN ALAN İLİŞKİLİ TARAFLAR İLE SÖZ KONUSU PAYLARIN %5'İNDEN FAZLASINI ALAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLER:
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 5.400.000 TL'den 27.000.000 TL'ye çıkarılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda küsurat harici satışa sunulan 32.792,000 TL nominal değerli paylardan Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:
 

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
HARUN ZEREY 5.500 % 16,77 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
METİN KAYAR 5.000 % 15,25 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
NİHAT İPEK 5.599 % 17,07 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
SEDAT YAR 11.693 % 35,66 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
TOLUN KUDALOĞLU 5.000 % 15,25 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793357


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