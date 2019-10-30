***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 610.711 510.386 208.968 150.571Satışların Maliyeti18 -395.377 -331.592 -131.378 -107.189TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)215.334 178.794 77.590 43.382BRÜT KAR (ZARAR)215.334 178.794 77.590 43.382Genel Yönetim Giderleri19 -45.327 -46.571 -14.453 -12.823Pazarlama Giderleri19 -87.954 -93.310 -28.158 -29.249Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 144.406 338.163 40.752 224.899Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -80.089 -120.580 -46.780 -81.800ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)146.370 256.496 28.951 144.409Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 113.027 73.370 3 1.218Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-124 -1 -118 -1Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -73.357 19.511 347 3.554FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)185.916 349.376 29.183 149.180Finansman Gelirleri23 3.807 16.788 823 11.960Finansman Giderleri23 -74.109 -11.614 -28.635 -6.961SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)115.614 354.550 1.371 154.179Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.229 -63.518 -321 -36.806Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -23.597 -63.494 -158 -38.662Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 10.368 -24 -163 1.856SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)102.385 291.032 1.050 117.373DÖNEM KARI (ZARARI)102.385 291.032 1.050 117.373Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5 -20 0 -18Ana Ortaklık Payları102.390 291.052 1.050 117.391Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 25 0,14940000 0,42470000 0,00150000 0,17130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI135.663 297.686Dönem Karı (Zararı)102.385 291.032Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.093 -19.125Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.2.1, 12, 13, 14 16.099 7.844Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler75.376 2.469Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -7 1.105Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 383 1.364Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3 75.000 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.921 3.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.952 3.089Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -31 88Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler22 -79.511 -71.569Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-23.345 -25.181Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -45.845 -38.504Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21, 23 22.500 13.323Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.626 36.050Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler51.430 -18.557Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-44 -1.769Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler51.474 -16.788Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -1.643 -19.511Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 13.229 63.518Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 2.686Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler37 -32İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -33.126 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 0 -19İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.382 20.951Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.147 -9.284Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.389 -29.629Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.772 -5.237Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.152 -3.456Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.147 39.978Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler952 5.807Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)201 22.772Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları119.096 292.858Alınan Faiz42.339 41.012Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.286 -921Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.486 -35.054Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -209YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI91.960 2.577İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri3 85.888 0İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-75.000 -68.825Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri37 43Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13, 14 -2.901 -7.527Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 2.746 7.564Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.802 -3.153Alınan Temettüler3, 22 82.992 74.352Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 123FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-254.381 -77.786Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri48.388 60.175Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-53.749 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 13.073Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-20.188 0Ödenen Temettüler-205.578 -137.052Ödenen Faiz-23.254 -13.982YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.758 222.477NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.758 222.477DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 619.899 505.251DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 593.141 727.728Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 594.989 619.899Finansal Yatırımlar1.204 1.146Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.204 1.146Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 1.204 1.146Ticari Alacaklar211.946 186.135İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.564 468İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 209.382 185.667Diğer Alacaklar552 490İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 399 370İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar153 120Stoklar10 89.912 87.536Peşin Ödenmiş Giderler4.488 2.522Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 993 13.810Diğer Dönen Varlıklar1.099 845ARA TOPLAM905.183 912.383TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR905.183 912.383DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.023.210 3.023.135Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.560 3.392Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 3.560 3.392Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 3.019.650 3.019.743Diğer Alacaklar418 343İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 406 331İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 12Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 69.286 123.873Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 352.761 357.183Maddi Duran Varlıklar13 5.404 6.048Kullanım Hakkı Varlıkları2.2.1 17.327 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 14.468 14.396Peşin Ödenmiş Giderler2.341 1.136Ertelenmiş Vergi Varlığı24 15.306 5.777Diğer Duran Varlıklar10.324 12.198TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.510.845 3.544.089TOPLAM VARLIKLAR4.416.028 4.456.472KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar95.248 35.902İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.560 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7, 8 2.560 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar92.688 35.902Banka Kredileri7 85.896 35.870Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 6.792 32Ticari Borçlar202.415 193.681İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 7.342 7.065İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 195.073 186.616Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.232 1.060Diğer Borçlar6.628 6.123İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.628 6.123Türev Araçlar11 31.286 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)651 450Kısa Vadeli Karşılıklar4.712 4.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.290 2.956Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.422 1.453Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler129 112ARA TOPLAM342.301 241.737TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER342.301 241.737UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.466 48.076İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.960 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7, 8 3.960 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.506 48.076Banka Kredileri7 0 48.076Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 5.506 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 19.498 19.498Uzun Vadeli Karşılıklar4.411 4.079Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 4.411 4.079Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 144.399 145.238TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER177.774 216.891TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER520.075 458.628ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.895.921 3.997.807Ödenmiş Sermaye17 685.260 685.260Sermaye Düzeltme Farkları17 105.777 105.777Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.742.228 2.742.126Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.742.228 2.742.126Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.058 -4.058Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.746.286 2.746.184Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.010 10.010Yabancı Para Çevrim Farkları10.010 10.010Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 231.153 199.697Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.103 14.818Net Dönem Karı veya Zararı102.390 240.119Kontrol Gücü Olmayan Paylar32 37TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.895.953 3.997.844TOPLAM KAYNAKLAR4.416.028 4.456.472Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -3.874 10.010 2.332.744 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.332.744 -2.332.744 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar685.260 105.777 -3.874 2.332.744 10.010 0 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655Transferler30.602 115.493 -146.095 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)57 291.052 291.109 -20 291.089Kar Payları-137.052 -137.052 -137.052Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-104 -104 -104Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.000 1.000 1.000Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -3.874 2.332.801 10.010 0 199.697 14.818 291.052 3.635.541 47 3.635.588Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844Transferler30.256 209.863 -240.119 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)102 102.390 102.492 -5 102.487Kar Payları-205.578 -205.578 -205.578Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.200 1.200 1.200Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.058 2.746.286 10.010 231.153 19.103 102.390 3.895.921 32 3.895.953Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)102.385 291.032 1.050 117.373DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar102 57 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 -2 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar13 59 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar3 13 59 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları89 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)102 57 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)102.487 291.089 1.050 117.373Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5 -20 0 -18Ana Ortaklık Payları102.492 291.109 1.050 117.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795661BIST