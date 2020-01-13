***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGülnur Günbey Kartal SPK İlişkileri ve Raporlama Müdürü / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yatırımcı İlişkileri Müdürü 01.11.2006 (212) 371 73 94 / (212) 371 70 00 gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204571-700606Şerife Bilen Finansal Raporlama Sorumlu Uzmanı / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 01.08.2018 (212) 371 73 93 / (212) 371 70 00 serife.bilen@eczacibasi.com.tr - -Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCANAN BADEMLİOĞLU Genel Müdür Biyolog / Botanik Uzmanı / Zoolog Yoktur. EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. - Murahhas Üye / Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Tasfiye Halinde Eczacıbaşı - Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812074BIST