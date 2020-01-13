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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.01.2020 15:45
GÜNCEL HABERLER



***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gülnur Günbey Kartal SPK İlişkileri ve Raporlama Müdürü / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yatırımcı İlişkileri Müdürü 01.11.2006 (212) 371 73 94 / (212) 371 70 00 gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204571-700606
Şerife Bilen Finansal Raporlama Sorumlu Uzmanı / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 01.08.2018 (212) 371 73 93 / (212) 371 70 00 serife.bilen@eczacibasi.com.tr - -

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CANAN BADEMLİOĞLU Genel Müdür Biyolog / Botanik Uzmanı / Zoolog Yoktur. EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. - Murahhas Üye / Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Tasfiye Halinde Eczacıbaşı - Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812074


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 1,50 100.070.601 % 20,00  
HUBVC 25,24 106.530.064 % 19,96  
RYGYO 6,31 114.896.700 % 19,96  
YUNSA 13,30 148.969.935 % 19,93  
RYSAS 6,88 140.620.528 % 19,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6062 7,6443 % -0,58  
Frank 6,0220 6,0583 % 0,09  
Riyal 1,5607 1,5685 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.550 1.551 -9,92  
Altın Gr. 292 293 -2,33  
Cumhuriyet 1.951 1.966 -20,00  
Tam 1.934 1.983 -12,07  
Yarım 935 959 -5,84  
Çeyrek 469 480 -2,92  
Gümüş.Ons 17,92 17,96 -0,13  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,02  
B. Petrol 64,53 64,53 -0,45  
Seans Raporu
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