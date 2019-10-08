***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.09.2019, 29.08.2019, 09.08.2019, 25.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAbaküs Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2019-31.12.2019Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil Tarihi25.09.2019Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su01.10.2019 Sayı:9920Açıklamalar2019 mali yılımız için denetçi atanmasına ilişkin Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan başvuru neticesinde mahkeme Abaküs Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi 2019 yılı denetçimiz olarak atamış ve bu husus tescil edilerek ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791456BIST