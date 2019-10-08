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***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

08.10.2019 15:37
GÜNCEL HABERLER

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2019, 29.08.2019, 09.08.2019, 25.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Abaküs Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2019-31.12.2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
25.09.2019
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.10.2019 Sayı:9920
Açıklamalar

     2019 mali yılımız için denetçi atanmasına ilişkin Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan başvuru neticesinde mahkeme Abaküs Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi 2019 yılı denetçimiz olarak atamış ve bu husus tescil edilerek ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.
 
Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791456


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