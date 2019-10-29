***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 -14.300 474.975 1.735.514 -10.739.016 14.257.247 14.257.247Transferler27 0 0 0 0 0 -10.739.016 10.739.016 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 -3.582 0 0 -1.656.642 -1.660.224 -1.660.224Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 -17.882 474.975 -9.003.502 -1.656.642 12.597.023 12.597.023Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 -17.234 474.975 -8.016.270 -4.917.820 10.323.725 10.323.725Transferler27 0 0 0 0 0 -4.917.820 4.917.820 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 17.234 0 0 -1.957.532 -1.940.298 -1.940.298Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 0 474.975 -12.934.090 -1.957.532 8.383.427 8.383.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.599 -203.084Dönem Karı (Zararı)37 -1.957.532 -1.656.642Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.299.367 1.303.672Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 1.070 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler39.357 -1.441Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler39.357 -1.441Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.258.940 1.305.113Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 1.258.940 1.305.113İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler666.764 149.886Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)806.004 -564.420Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-80.376 479.966Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.809 5.648Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.900 67.449Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)153.093 116.099Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-194.779 56.660İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-66.269 -11.516Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)237 -237Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-66.506 -11.279Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.599 -203.084YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.561 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.561 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.561 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -116Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.258.940 1.304.997Ödenen Faiz33 -1.258.940 -1.305.113YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38 -203.200NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38 -203.200DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19 203.232DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57 32Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 57 19Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 1.741.670 1.661.294İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-38 1.721.152 1.641.012İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 20.518 20.282Türev Araçlar15 0 0Stoklar13 0 0Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler24 6.233 424Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 0 237ARA TOPLAM1.747.960 1.661.974Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.747.960 1.661.974DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 14.440.861 15.246.865Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 0 0Maddi Duran Varlıklar18 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 7.491 0Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 7.491 0Peşin Ödenmiş Giderler24 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı36 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.448.352 15.246.865TOPLAM VARLIKLAR16.196.312 16.908.839KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 6.988.196 5.729.256Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Ticari Borçlar10 296.359 241.459İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 296.359 241.459Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 373.187 220.094Diğer Borçlar11 39.897 234.676İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 30.996 208.252İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 8.901 26.424Devlet Teşvik ve Yardımları20 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar21.016 12.425Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 21.016 12.425Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 94.230 100.311ARA TOPLAM7.812.885 6.538.221Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler35 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.812.885 6.538.221UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 46.893Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 46.893Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 46.893TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.812.885 6.585.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.383.427 10.323.725Ödenmiş Sermaye27 22.000.000 22.000.000Sermaye Düzeltme Farkları27 789.204 789.204Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 10.870 10.870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 0 -17.234Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -17.234Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 0 -17.234Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 474.975 474.975Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -12.934.090 -8.016.270Net Dönem Karı veya Zararı37 -1.957.532 -4.917.820TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.383.427 10.323.725TOPLAM KAYNAKLAR16.196.312 16.908.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.208.500 0 0 0Satışların Maliyeti28 -1.482.422 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-273.922 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)-273.922 0 0 0Genel Yönetim Giderleri29-30 -467.792 -356.612 -129.873 -119.979Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 43.272 36.930 0 7.336Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -150 -31.124 -10.257 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-698.592 -350.806 -140.130 -112.643Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-698.592 -350.806 -140.130 -112.643Finansman Gelirleri34 0 0 0 0Finansman Giderleri33 -1.258.940 -1.305.836 -424.204 -437.368SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.957.532 -1.656.642 -564.334 -550.011Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.957.532 -1.656.642 -564.334 -550.011DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35-37 0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)37 -1.957.532 -1.656.642 -564.334 -550.011Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları37 -1.957.532 -1.656.642 -564.334 -550.011Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,08900000 -0,07530000 -0,02570000 -0,02500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.234 -3.582 22.893 -2.089Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.234 -3.582 22.893 -2.089Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.234 -3.582 22.893 -2.089TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.940.298 -1.660.224 -541.441 -552.100Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.940.298 -1.660.224 -541.441 -552.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795266BIST