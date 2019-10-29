***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
29.10.2019 23:15
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -14.300 474.975 1.735.514 -10.739.016 14.257.247 14.257.247
Transferler
27 0 0 0 0 0 -10.739.016 10.739.016 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -3.582 0 0 -1.656.642 -1.660.224 -1.660.224
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -17.882 474.975 -9.003.502 -1.656.642 12.597.023 12.597.023
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -17.234 474.975 -8.016.270 -4.917.820 10.323.725 10.323.725
Transferler
27 0 0 0 0 0 -4.917.820 4.917.820 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 17.234 0 0 -1.957.532 -1.940.298 -1.940.298
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 0 474.975 -12.934.090 -1.957.532 8.383.427 8.383.427
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.599 -203.084
Dönem Karı (Zararı)
37 -1.957.532 -1.656.642
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.299.367 1.303.672
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.070 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.357 -1.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
39.357 -1.441
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.258.940 1.305.113
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.258.940 1.305.113
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
666.764 149.886
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
806.004 -564.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.376 479.966
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.809 5.648
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.900 67.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
153.093 116.099
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.779 56.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.269 -11.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
237 -237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-66.506 -11.279
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.599 -203.084
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.561 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.561 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.561 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -116
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.258.940 1.304.997
Ödenen Faiz
33 -1.258.940 -1.305.113
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38 -203.200
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38 -203.200
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 203.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57 32
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 57 19
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.741.670 1.661.294
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 1.721.152 1.641.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 20.518 20.282
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 6.233 424
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 0 237
ARA TOPLAM
1.747.960 1.661.974
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.747.960 1.661.974
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 14.440.861 15.246.865
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.491 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.491 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.448.352 15.246.865
TOPLAM VARLIKLAR
16.196.312 16.908.839
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 6.988.196 5.729.256
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 296.359 241.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 296.359 241.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 373.187 220.094
Diğer Borçlar
11 39.897 234.676
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 30.996 208.252
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 8.901 26.424
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.016 12.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 21.016 12.425
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 94.230 100.311
ARA TOPLAM
7.812.885 6.538.221
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.812.885 6.538.221
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 46.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 46.893
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 46.893
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.812.885 6.585.114
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.383.427 10.323.725
Ödenmiş Sermaye
27 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 789.204 789.204
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 10.870 10.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 -17.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -17.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 0 -17.234
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 474.975 474.975
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -12.934.090 -8.016.270
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -1.957.532 -4.917.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.383.427 10.323.725
TOPLAM KAYNAKLAR
16.196.312 16.908.839
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 1.208.500 0 0 0
Satışların Maliyeti
28 -1.482.422 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-273.922 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-273.922 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -467.792 -356.612 -129.873 -119.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 43.272 36.930 0 7.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -150 -31.124 -10.257 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-698.592 -350.806 -140.130 -112.643
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-698.592 -350.806 -140.130 -112.643
Finansman Gelirleri
34 0 0 0 0
Finansman Giderleri
33 -1.258.940 -1.305.836 -424.204 -437.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.957.532 -1.656.642 -564.334 -550.011
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.957.532 -1.656.642 -564.334 -550.011
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 -1.957.532 -1.656.642 -564.334 -550.011
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37 -1.957.532 -1.656.642 -564.334 -550.011
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,08900000 -0,07530000 -0,02570000 -0,02500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.234 -3.582 22.893 -2.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.234 -3.582 22.893 -2.089
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.234 -3.582 22.893 -2.089
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.940.298 -1.660.224 -541.441 -552.100
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.940.298 -1.660.224 -541.441 -552.100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795266
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