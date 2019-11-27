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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

27.11.2019 08:13
GÜNCEL HABERLER



***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Pınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarımızda üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Yıllık izin, periyodik bakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yıllık izin, periyodik bakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemleri
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
26.11.2019
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
21 Aralık Cumartesi günü 23:30 vardiya çıkışı ile üretime ara verilecek olup 02 Ocak Perşembe günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Bakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemleri için nöbetçi personel bulundurulacaktır
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
02 Ocak Perşembe günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
02 Ocak Perşembe günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

Pınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarımızda, yıllık izin, periyodik bakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemlerinin yapılması amacıyla, 21 Aralık Cumartesi günü 23:30 vardiya çıkışı ile üretime ara verilmesine, 02 Ocak Perşembe günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800550


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