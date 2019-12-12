***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiPınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarımızda üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiYıllık izin, periyodik bakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniYıllık izin, periyodik bakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemleriVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi12.12.2019Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi24 Aralık Salı günü 15:30 vardiya çıkışı ile üretime ara verilecek olup 02 Ocak Perşembe günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktırFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerBakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemleri için nöbetçi personel bulundurulacaktırYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar02 Ocak Perşembe günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktırYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih02 Ocak Perşembe günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktırŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarPınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarımızda, yıllık izin, periyodik bakım faaliyetleri ve yılsonu sayım işlemlerinin yapılması amacıyla üretime kısa bir ara verileceği, üretimin 21 Aralık Cumartesi günü 23:30 vardiya çıkışı duracağı 27.11.2019 tarihinde kamuya duyurulmuştu.Yönetim kurulunun bugün tarihli yapılan toplantısında, üretime 21 Aralık Cumartesi yerine, 24 Aralık Salı günü 15:30 vardiya çıkışı ile ara verilmesine karar verilmiştir.Yeniden üretime başlanılacak tarihte bir revizyon olmayıp ilk açıklamamızda duyurulan 02 Ocak Perşembe günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803170BIST