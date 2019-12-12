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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

12.12.2019 13:37
GÜNCEL HABERLER



***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Pınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarımızda üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Yıllık izin, periyodik bakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yıllık izin, periyodik bakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemleri
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
12.12.2019
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
24 Aralık Salı günü 15:30 vardiya çıkışı ile üretime ara verilecek olup 02 Ocak Perşembe günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Bakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemleri için nöbetçi personel bulundurulacaktır
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
02 Ocak Perşembe günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
02 Ocak Perşembe günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

   Pınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarımızda, yıllık izin, periyodik bakım faaliyetleri ve yılsonu sayım işlemlerinin yapılması amacıyla üretime kısa bir ara verileceği, üretimin  21 Aralık Cumartesi günü 23:30 vardiya çıkışı duracağı 27.11.2019 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
Yönetim kurulunun bugün tarihli yapılan toplantısında, üretime 21 Aralık Cumartesi yerine, 24 Aralık Salı günü 15:30 vardiya çıkışı ile ara verilmesine karar verilmiştir.Yeniden üretime başlanılacak tarihte bir revizyon olmayıp ilk açıklamamızda duyurulan 02 Ocak Perşembe günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803170


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